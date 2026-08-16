Aerodrom u Kataniji na Siciliji ponovo otvoren za letove
Planeta
AERODROM U KATANIJI PONOVO OTVOREN ZA LETOVE: Vlasti smanjile nivo upozorenja zbog erupcije Etne
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Aerodrom u Kataniji na Siciliji saopštio je da je ponovo otvoren za letove, nakon što su vlasti smanjile nivo upozorenja zbog erupcije vulkana Etna sa crvene na narandžastu.
Pepeo od erupcije Etne primorao je sicilijanski aerodrom da otkaže ili preusmjeri stotine letova tokom prošle sedmice.
Ovaj aerodrom, peto najprometnije čvorište u Italiji po putničkom saobraćaju, saopštio je u petak da obustavlja sve letove do popodnevnih časova 15. avgusta.
Međutim, u ažuriranju objavljenom na njihovoj veb-stranici navodi se da su od 14 časova po lokalnom vremenu ponovo uspostavljeni dolazni i odlazni letovi, nakon što je nivo upozorenja zbog vulkanske erupcije smanjen.
(Kurir.rs/Rojters)
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