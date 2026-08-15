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Majka u Škotskoj koja je fenom za kosu spalila svoju bebu na smrt – do te mere da su istražitelji u prvi mah pomislili da je dete stradalo u razbuktalom požaru – služiće samo šest godina zatvora za ovaj zločin.

Štaviše, dok je čekala suđenje na slobodi uz kauciju, bilo joj je dozvoljeno da putuje u inostranstvo i provodi se na odmoru.

Kortni Gartšor (28), koja je konzumirala alkohol u trenutku kada je sama vodila računa o odojčetu, izložila je malu Daliju-Rouz Gartšor "znatnoj i dugotrajnoj toploti" po glavi i telu pomoću električnog aparata, nanevši joj smrtonosne povrede, prenosi The Times of London.

Radnici hitnih službi koji su pozvani u njen dom u Piterhedu 30. septembra 2023. godine, izjavili su da su povrede deteta bile toliko teške da su u prvom trenutku verovali da je izgorela u požaru. Smrt je konstatovana na licu mesta.

Gartšorova je uhapšena u novembra 2023. godine, nakon što je pokrenuta istraga o smrti deteta, a prošlog meseca je pred Visokim sudom u Aberdinu osuđena za ubistvo iz nehata svoje ćerke.

Sudija prihvatio da Gartšor nije imala nameru da povredi ili ubije bebu

Sudija Sajmon Kolins je opisao slučaj kao redak i uznemirujući.

"Ovo je tragično koliko i užasno. Moraćete da živite sa ostatkom života znajući da ste odgovorni za njenu smrt", rekao je Gartšor. Dodao je da je to bilo grubo kršenje najosnovnije roditeljske dužnosti.

Sudija je prihvatio da Gartšor nije imala nameru da povredi ili ubije bebu, ali je naglasio da je kriva za najviši stepen nehata. Prema njegovim rečima, moralo joj je biti očigledno da je Dalija-Rouz u teškom stanju i da trpi bolove.

Kortni Gartšor (28) Foto: Police Scotland

"Nije pokazala istinsko kajanje"

„Uprkos jednoglasnoj presudi porote, jasno je da optužena i dalje ne prihvata u potpunosti svoju krivicu“, rekao je sudija Kolins. „Stoga ne prihvatam da je do sada pokazala istinsko kajanje za ono što je učinila“, dodao je.

Stručnjaci tužilaštva smatraju da je verovatni uzrok smrti Dalije-Rouz bila hipertermija i toplotni udar, a ne same opekotine. Sud je čuo da je Gartšor koristio fen za kosu na bebi do sat vremena. Ovo je rezultiralo opekotinama na oko 18 procenata njenog tela, posebno na glavi, vratu, gornjem delu trupa i jednoj ruci.

Advokat odbrane rekao je da su povrede ozbiljne, ali je dodao da dokazi pokazuju da će se verovatno oporaviti od njih. Glavni inspektor Džejms Kalander je ranije komentarisao slučaj.

"Deca su nezaštićena i treba ih čuvati. Smrt bilo kog deteta je posebno potresna, ali smrt deteta od ruke roditelja je neopisivo uznemirujuća", izjavio je policijski inspektor nakon što joj je izrečena presuda.

"Svi koji su učestvovali u ovoj istrazi bili su duboko pogođeni okolnostima smrti Dalije-Rouz, ali naš posao je da otkrijemo istinu i obezbedimo da lice odgovorno za to bude privedeno pravdi".

Gartšor tvrdi da se ne seća događaja.

Advokat odbrane Mari Makara opisao je slučaj kao zaista tragičan i uznemirujući. Izvestio je da je, od kada je u pritvoru, Gartšor provodila oko 23 sata dnevno u ćeliji, što je neophodno za njenu bezbednost.

Rekao je sudu da Gartšor ima istoriju trauma iz detinjstva, problema sa mentalnim zdravljem, predoziranja i samopovređivanja.

Međutim, tvrdio je da je ona adekvatno brinula o bebi sve do noći njene smrti. Gartšor i dalje tvrdi da se ne seća da je koristila fen za kosu na svojoj ćerki. Makara je rekao da ne može da ponudi razumno objašnjenje za postupke svog klijenta.

Nagađao je da je bebi možda bilo hladno i da je Gartšor nesmotreno pokušala da koristi uređaj kao izvor toplote. Gartšor se pridružila ročištu o izricanju presude putem video-linka. Nosila je tamnoplavu zatvorsku uniformu, plakala je i bila je vidljivo potresena.

Imala dozvolu da putuje na odmoru u Tursku

Škotski konzervativci oštro su kritikovali vladajuću Škotsku nacionalnu stranku (SNP) kada je u javnost dospela informacija da je Gartšorovoj bilo dozvoljeno da otputuje na odmor u Tursku u maju prošle godine, uprkos tome što se nalazila na slobodi uz kauciju zbog ovog monstruoznog ubistva.

Tokom tog putovanja, momak njene majke objavljivao je fotografije na kojima je bila i Gartšorova, uz opise "porodica" i "vreme za žurku", navodi ovaj medij.