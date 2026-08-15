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Ministarstvo spoljnih poslova Rusije zatražilo je od Sjedinjenih Američkih Država i Turske objašnjenja povodom informacija o planovima za isporuku oružja Ukrajini, saopštila je danas portparolka tog ministarstva Marija Zaharova.

"Nije reč samo o žrtvama i razaranjima koja vlasti u Kijevu nastoje da povećaju, već i o ozbiljnoj šteti po naše bilateralne odnose sa Vašingtonom i Ankarom. Pokušaji da se koristi mirovna retorika, a istovremeno ukrajinskim nacistima isporučuje oružje, neminovno podrivaju međusobno poverenje", navela je Zaharova u komentaru objavljenom na sajtu ruskog MSP, prenose RIA Novosti.

Prema njenim rečima, okolnosti i uslovi transfera i dalje su nejasni, uključujući pitanje ko je pokrenuo postupak reeksporta velike količine naoružanja i na koji način i kada bi ono trebalo da bude isporučeno ukrajinskim primaocima.

"A sve to u situaciji kada je reč o zemljama koje pretenduju na posebnu ulogu u rešavanju ukrajinske krize i kao prioritet ističu pronalaženje političkog i diplomatskog rešenja", dodala je Zaharova.

Foto: Profimedia / Sputnik

Američki Kongres je prošlog vikenda objavio dokumente iz kojih proizlazi da se razmatra mogućnost da Ukrajini budu isporučeni američki sistemi naoružanja iz turskih zaliha, navodi agencija.

Na spisku se, između ostalog, nalazi 12 lansera višecevnih raketnih sistema MLRS i 70 balističkih raketa ATACMS.

Kako se navodi u dokumentima, Turska zvanično nastoji da modernizuje svoje oružane snage uklanjanjem zastarelih sistema.

Njihov transfer trebalo bi da bude realizovan preko privatnih kompanija iz Turske, SAD i Bugarske.

Rok za razmatranje dokumenta je dve nedelje, ali se oba doma Kongresa trenutno nalaze na letnjoj pauzi.