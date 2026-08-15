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Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedeljak pogodio oblast Čokoa u Kolumbiji porastao je na 294, saopštila je danas Nacionalna jedinica za upravljanje rizikom od katastrofa (UNGRD).

Kako se navodi, u zemljotresu je povređeno 3.935 osoba, dok se 320 vodi kao nestalo.

Prema najnovijim podacima UNGRD-a, posledice zemljotresa pogodile su ukupno 115.461 osobu, prenosi Tiempo.

UNGRD je saopštio da je u zemljotresu uništeno 14.493 kuća, dok je 81.506 oštećeno.

Kurir-rs/Agencije

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