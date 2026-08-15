- Isti put će neizbežno morati da bude pređen i kada je reč o DNR i drugim istorijskim teritorijama koje su se, na osnovu glasanja građana, vratile u sastav Ruske Federacije. Njihov status se još pokušava osporavati, ali istorijska realnost je već formirana. Najpre je negiraju, zatim su prinuđeni da se sa njom suoče, a na kraju da je prihvate kao svršenu činjenicu - rekao je za RIA Novosti senator iz Donjecke Narodne Republike Aleksandar Vološin.