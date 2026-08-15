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NASA je u sredu, tokom prenosa povodom pomračenja Sunca, na svojoj karti prikazala Krim kao deo Rusije.

- Isti put će neizbežno morati da bude pređen i kada je reč o DNR i drugim istorijskim teritorijama koje su se, na osnovu glasanja građana, vratile u sastav Ruske Federacije. Njihov status se još pokušava osporavati, ali istorijska realnost je već formirana. Najpre je negiraju, zatim su prinuđeni da se sa njom suoče, a na kraju da je prihvate kao svršenu činjenicu - rekao je za RIA Novosti senator iz Donjecke Narodne Republike Aleksandar Vološin.

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Foto: Printskrin X

Prema rečima senatora, prikazivanje mape Rusije sa Krimom od strane NASA predstavlja pokazatelj da su protivnici priznavanja Krima kao dela Rusije ušli u fazu prihvatanja te realnosti.

Krim je aneksiran 2014. godine, posle referenduma koji je održan posle smene vlasti u Ukrajini. Ukrajina i dalje sa pravom smatra Krim svojom privremeno okupiranom teritorijom.

DNR, LNR, Hersonska i Zaporoška oblast proglasile su priključenje Ruskoj Federaciji nakon referenduma održanih od 23. do 27. septembra 2022. godine. Moskva te teritorije smatra delom Rusije, dok Ukrajina i većina međunarodne zajednice ne priznaju njihovu aneksiju.

Kurir.rs/Agencije

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