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Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da su tri pripadnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) teško ranjena u napadu Hezbolaha na području grebena Ali Taher na jugu Libana.

"Hezbolah je jutros prekršio prekid vatre u Libanu napadom na naše vojnike u bezbednosnoj zoni koja štiti izraelske zajednice neposredno preko granice. U napadu Hezbolaha teško su ranjena tri naša vojnika", navodi se u saopštenju kabineta, prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju se dodaje da su IDF odgovorile napadom na sedište Hezbolaha iz kojeg je naređen napad.

Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija, u tom napadu poginulo je sedam ljudi, među kojima troje dece i dve žene.

"Tek kasnije IDF su saznale da je Hezbolah namerno smestio civile u taj vojni objekat", navodi se u saopštenju.

Libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) javila je ranije danas da je najmanje sedmoro ljudi poginulo, a troje je povređeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na obode grada Ansara u distriktu Nabatije, na jugu Libana.