Slušaj vest

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da su tri pripadnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) teško ranjena u napadu Hezbolaha na području grebena Ali Taher na jugu Libana.

"Hezbolah je jutros prekršio prekid vatre u Libanu napadom na naše vojnike u bezbednosnoj zoni koja štiti izraelske zajednice neposredno preko granice. U napadu Hezbolaha teško su ranjena tri naša vojnika", navodi se u saopštenju kabineta, prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju se dodaje da su IDF odgovorile napadom na sedište Hezbolaha iz kojeg je naređen napad.
Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija, u tom napadu poginulo je sedam ljudi, među kojima troje dece i dve žene.

"Tek kasnije IDF su saznale da je Hezbolah namerno smestio civile u taj vojni objekat", navodi se u saopštenju.

Libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) javila je ranije danas da je najmanje sedmoro ljudi poginulo, a troje je povređeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na obode grada Ansara u distriktu Nabatije, na jugu Libana.

Kurir,rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaUBIJENO SKORO 2.900 LJUDI, VIŠE OD 8.700 RANJENO! Izrael izveo strahovite UDARE na Liban! Sukob IDF-a i Hezbolaha postaje sve BRUTALNIJI!
Beirut04 AP Hassan Ammar.jpg
PlanetaPRVI IZREALSKI GUBICI U LJUDSTVU U LIBANU OD JUNA: Poginula dva vojnika, četiri ranjena, novi napadi na jugu nakon što je Hezbolah optužen za kršenje primirja
liban izrael.jpg
PlanetaIZRAELSKI TENKOVI NAPREDUJU U LIBANU UPRKOS PREKIDU VATRE Pojačani napadi širom juga zemlje, vazdušni udari i mitraljeska vatra
tito-ap-ariel-schalit.jpg
PlanetaAMERIKANCI UPOZORILI TEHERAN: Izrael sprema likvidaciju visokih iranskih zvaničnika!
Khamenei02 EPA Handout.jpg
PlanetaPONOVO SE OKUPLJA NAJBRUTALNIJA VOJNA FORMACIJA OD KOJE SVI STREPE! Oni su tajnovit i najsmrtonosniji ODRED odmah posle ruskog GRU-a, ubili su premijera! (FOTO)
profimedia-0024280927.jpg
Planeta"NE ŽELIMO DA OTVARAMO STARE RANE" Hladan tuš za Trampa: Sirija neće vojno intervenisati protiv Hezbolaha u Libanu, naprotiv...!
Donald Tramp Ahmed al Šara.jpg