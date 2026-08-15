Slušaj vest

Pristupanje Turske Evropskoj uniji više nije prioritet za Ankaru, izjavio je predsednik Redžep Tajip Erdogan.

On je ocenio da EU nije spremna da primi Tursku i da će Evropa zbog toga biti gubitnik.

Predsednik Turske je u intervjuu u emisiji "Al Mukabala" rekao da je od predsednika SAD Donalda Trampa dobio obećanje u vezi sa vraćanjem Turske u program za vojne avione F-35 i da čeka da se ono ispuni.

Turska je izbačena iz multinacionalnog programa za F-35 2019. godine nakon što je kupila ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400, za koji je Vašington tvrdio da bi mogao da ugrozi stelt avione. ; Stojeći pored Erdogana tokom samita NATO-a u Ankari prošlog meseca, Tramp je rekao da će njegova administracija ukinuti sankcije Turskoj uvedene u decembru 2020. godine zbog kupovine S-400, i rekao da je povratak programu F-35 nešto što će SAD razmotriti.

Ukidanje sankcija Turskoj uvedenih prema Zakonu o suprotstavljanju američkim protivnicima pomoglo bi da se ponovni prijem zemlje u program za F-35 ubrza, ali bi u tom procesu ipak ostale druge pravne prepreke.

Osim toga, u američkom Kongresu postoji otpor prema prodaji aviona F-35 Turskoj, navodi Al Džazira.

Erdogan je naveo da bi Egipat mogao da se pridruži sporazumu o odbrani koji su nedavno potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, i da je mogu da mu se priključe i druge zemlje.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPOVODOM 755. GODINE OD SMRTI HADŽI BEKTAŠA ERDOGAN PORUČIO: Njegovo učenje je veličalo čoveka, milosrđe, saosećanje, to je vodič koji treba da služi čovečanstvu
WhatsApp Image 2026-08-15 at 12.13.38.jpeg
PlanetaERDOGAN PRED NOVIM POLITIČKIM IZAZOVOM: Ozelova Nova partija prestigla stranku turskog predsednika u anketama
erdogan EPA Necati Savas.jpg
PlanetaZELENSKI OD ERDOGANA DOBIJA 70 RAKETA ATACMS I 12 LANSERA! Stejt department odobrio prodaju američkog oružja iz tuskog arsenala, u isporuci učestvuju i Bugari
erdogan zelenski.jpg
PlanetaSVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE! Šta donosi sporazum SUNITSKIH VOJNIH SILA potpisan u epicentru ISLAMA? Napad na jednu zemlju smatraće se udarom na sve tri!
Tajip Erdogan Mohamed bin Salman Šehbaz Šarif
PlanetaTO JE TO, PAKT MOĆNOG PRINCA SA NUKLEARNOM SILOM I ERDOGANOM! U Saudijskoj Arabiji potpisan sporazum po ugledu na NATO: Napad na jednog je napad na sve! (FOTO)
Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su trilateralni sporazum o zajedničkoj odbrani (2).jpg