ZAOKRET ERDOGANA: Pridruživanje Turske Evropskoj uniji više nije naš prioritet
Pristupanje Turske Evropskoj uniji više nije prioritet za Ankaru, izjavio je predsednik Redžep Tajip Erdogan.
On je ocenio da EU nije spremna da primi Tursku i da će Evropa zbog toga biti gubitnik.
Predsednik Turske je u intervjuu u emisiji "Al Mukabala" rekao da je od predsednika SAD Donalda Trampa dobio obećanje u vezi sa vraćanjem Turske u program za vojne avione F-35 i da čeka da se ono ispuni.
Turska je izbačena iz multinacionalnog programa za F-35 2019. godine nakon što je kupila ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400, za koji je Vašington tvrdio da bi mogao da ugrozi stelt avione. ; Stojeći pored Erdogana tokom samita NATO-a u Ankari prošlog meseca, Tramp je rekao da će njegova administracija ukinuti sankcije Turskoj uvedene u decembru 2020. godine zbog kupovine S-400, i rekao da je povratak programu F-35 nešto što će SAD razmotriti.
Ukidanje sankcija Turskoj uvedenih prema Zakonu o suprotstavljanju američkim protivnicima pomoglo bi da se ponovni prijem zemlje u program za F-35 ubrza, ali bi u tom procesu ipak ostale druge pravne prepreke.
Osim toga, u američkom Kongresu postoji otpor prema prodaji aviona F-35 Turskoj, navodi Al Džazira.
Erdogan je naveo da bi Egipat mogao da se pridruži sporazumu o odbrani koji su nedavno potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, i da je mogu da mu se priključe i druge zemlje.
Kurir.rs/Agencije