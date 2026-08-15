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Mađarske vlasti počele su kontrolisano potapanje barži u Dunavu u okviru napora da podignu nivo vode i spreče obustavu rada nuklearne elektrane Pakš, saopštili su danas zvaničnici.

Brigadni general Pal Kadar, načelnik Kancelarije za odbranu, rekao je da između kamenoloma i mesta za odlaganje materijala na obe obale Dunava neprekidno saobraća 80 do 100 kamiona, prenosi MTI.

Do sinoć je primljeno 112 ponuda za pomoć, a danas njihov broj je porastao na 176.

Zamenik generalnog direktora Nacionalne direkcije za upravljanje vodama Jozef Gačalji ocenio je da je transportni kapacitet trenutno glavno usko grlo.

Juče je dopremljeno 1.600 tona kamena, dok se za danas očekuje 5.000 tona.

Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Na radovima je angažovano više od 130 ljudi, među kojima gotovo 50 iz sektora vodoprivrede.

Komandant 14. inženjerijskog puka mađarskih oružanih snaga "Ferenc Rakoci", Atila Čurgo, rekao je da se betonski blokovi postavljaju na najzahtevnijim delovima rečnog korita kako bi se ono ojačalo.

Tehnički nadzornik projekta Đula Kovač rekao je da se rečno korito kontroliše na svaka dva sata kako bi se pratila erozija.

Sat nakon postavljanja prve barže izmerena je razlika u nivou vode od četiri centimetra između delova reke uzvodno i nizvodno od barže, koja je do jutros porasla na sedam do osam centimetara, rekao je Kovač.

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da bi bilo neodgovorno precizirati datum kada će nuklearna elektrana Pakš ponovo moći da radi punim kapacitetom.

Prema planu, predviđeno je 30 dana za postavljanje 35.000 kubnih metara kamena za podvodnu branu, a zatim još mesec dana za ugradnju dodatnih 110.000 kubnih metara kamena radi stabilizacije konstrukcije.

Nuklearna elektrana Pakš Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia

Tek nakon toga uprava elektrane moći će da razmotri ponovno pokretanje turbina.

Barže su stabilizovane sidrima teškim pet tona i pričvršćene čeličnim sajlama za šipove zabijene osam metara u dno reke, rekao je Mađar.

Tegljači su u pripravnosti kako bi ih stabilizovali ukoliko dođe do pomeranja.

Brana je projektovana za protok Dunava od 600 kubnih metara u sekundi iz bezbednosnih razloga, rekao je Gačalji, podsećajući da je najniži nivo vode do sada zabeležen 3. avgusta, kada je protok iznosio 713 kubnih metara u sekundi.

Operativni direktor elektrane Pakš Karolj Vig rekao je da je pre nastavka rada punim kapacitetom potrebno da se uspostavi stabilan nivo vode u kanalu za dovod rashladne vode.

Za rad sa 100 odsto kapaciteta potreban je nivo vode za dodatnih 25 centimetara viši od sadašnjeg, a ponovno povezivanje trećeg i prvog reaktorskog bloka počeće kada bude potvrđeno da brana uspešno podiže nivo vode uzvodno.