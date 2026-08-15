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Broj poginulih kada se preopterećeni trajekt prevrnuo na jezeru Kariba u Zimbabveu ranije ove nedelje porastao je na 68, saopštila je danas policija Zimbabvea.

Policija je navela da su od utorka, kada se trajekt prevrnuo, pronađeno još 22 tela.

Među poginulima je i osamnaestoro dece.

Stari trajekt je putovao iz grada Kariba do ruralnih i ribarskih zajednica na severozapadu zemlje, gde su putevi oštećeni, a javni prevoz oskudan.

Vlasti nisu saopštile koliko je ljudi bilo na brodu, ni koliko se još uvek vodi kao nestalo.

Procene su da su na trajektu bila 153 putnika, dok vlasti kažu da je kapacitet trajekta 90.

Agencija za upravljanje katastrofama Zimbabvea saopštila je da je 77 osoba spaseno.

Vlasti su prvobitno rekle da je broj dece na brodu nepoznat jer oni mlađi od starosti za kupovinu karte nisu bili uključeni u procene broja putnika.

Kariba je najveće veštačko jezero na svetu po zapremini, a nastalo je pregrađivanjem reke Zambezi krajem 50-ih i početkom 60-ih godina 20. veka.

Proteže se više od 200 kilometara i na nekim mestima je široko i do 40 kilometara.

Zimbabve i Zambija dele jezero, a njihova granica prolazi kroz njegovu sredinu.