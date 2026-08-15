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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas fotografiju sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, uz poruku da su njih dvojica u "odličnim odnosima".

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social uz fotografiju napisao da, uprkos "neprijateljskom pogledu" na toj konkretnoj fotografiji, postoji mnogo drugih fotografija na kojima se njih dvojica smeju.

"Kim Džong Un i ja se odlično slažemo!", napisao je Tramp.

Fotografija je nastala tokom susreta Trampa i Kima u demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje, 30. juna 2019. godine.

Tramp je tada, kako pojašnjavaju mediji, nakratko prešao na teritoriju Severne Koreje i postao prvi aktuelni američki predsednik koji je to učinio.

Tramp u objavi nije pomenuo eventualni novi kontakt sa Kimom niti dogovor o sastanku, ali je njegova poruka objavljena u trenutku kada se odnosi sa Pjongjangom ponovo nalaze u središtu razgovora o bezbednosti na Korejskom poluostrvu.

Nekoliko sati pre nego što je Tramp objavio fotografiju, južnokorejski predsednik Li Džae Mjung ponudio je danas razgovore sa Severnom Korejom sa ciljem da se zvanično okonča Korejski rat, koji je završen primirjem 1953. godine, bez potpisivanja mirovnog sporazuma.

Objavljivanje fotografije usledilo je uoči najavljenih zajedničkih vojnih vežbi SAD i Južne Koreje za 17. avgust.