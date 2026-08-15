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Pukovnik Emil Iskulov, bivši komandant 80. desantno-jurišne brigade ukrajinske vojske, trebalo bi da bude postavljen za komandanta 11. armijskog korpusa, koji je odgovoran za odbranu sektora Slavjanska i Kramatorska u Donjeckoj oblasti.

Ukrajinska pravda se pozvalan na tri neimenovana izvora iz ukrajinskih odbrambenih snaga, među kojima su i visoki vojni zvaničnici. Njegovo imenovanje za sada nije zvanično potvrđeno.

Iskulov trenutno obavlja funkciju zamenika komandanta 7. korpusa za brzo reagovanje ukrajinskih desantno-jurišnih snaga. Ukoliko bude postavljen na novu dužnost, zameniće brigadnog generala Alekseja Majstrenka, koji se na čelu 11. armijskog korpusa nalazi oko šest meseci.

Zvaničan razlog za moguću smenu Majstrenka nije saopšten. Međutim, izvori iz 11. korpusa rekli su Ukrainskoj pravdi da njegov način upravljanja "nije odgovarao savremenim realnostima donošenja odluka".

11. armijski korpus odgovoran je za sektore Slavjanska i Kramatorska, koji predstavljaju severni deo ukrajinskog takozvanog "pojasa tvrđava" – lanca gradova koji čine ključni deo odbrane Donjecke oblasti.

Jedan visoki vojni izvor ocenio je da bi Iskulovljevo imenovanje "značajno ojačalo" odbranu ova dva sektora.

U slučaju postavljenja, Iskulov bi blisko sarađivao sa susednim 3. armijskim korpusom, kojim komanduje Andrij Bilecki. Snage tog korpusa deluju u području Limana u Donjeckoj i Borove u Harkovskoj oblasti.

Poznat po opreznom planiranju operacija

Iskulov je ranije komandovao 80. zasebnom Galicijskom desantno-jurišnom brigadom. U julu 2024. godine oficiri brigade javno su se usprotivili njegovoj smeni, nakon izveštaja da je odbio naređenje za koje je smatrao da prevazilazi sposobnosti njegove jedinice.

Vojnici koji su služili pod njegovom komandom opisivali su ga kao zahtevnog komandanta koji pažljivo planira operacije i daje prednost životima svojih pripadnika.

Moguće vraćanje Iskulova na čelo velike operativne jedinice tumači se kao pokušaj novog ukrajinskog glavnokomandujućeg Mihajla Drapatija da ga vrati na jednu od ključnih komandnih funkcija.