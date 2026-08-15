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Tropska oluja "Lala" na Havajima ojačala je danas, a vetar duva brzinom od 113 kilometara na čas.

"Lala" je već zahvatila Veliko ostrvo, najveće ostrvo Havaja, a prema prognozama mogla bi da se pojača u uragan.

Očekuje se da će oluja do nedelje ujutru pogoditi ostrva Oahu i Kauai.

Nacionalni centar za uragane (NHC) SAD predvideo je ukupnu količinu padavina od oko 200 do 300 milimetara na Mauiju i nižim delovima Velikog ostrva, i od 100 do 150 milimetara širom havajskih ostrva, koja direktan udar uragana nisu pretpela u poslednjih 155 godina.

Foto: NOAA

Meteorolozi su rekli da bi na višim nadmorskim visinama moglo pasti i do 635 milimetara kiše, što bi moglo da izazove odrone blata u planinskom području gde ljudi žive u improvizovanim kućama.

Vlasti su pozvale stanovnike tog područja da brzo pronađu skloništa.

"Ovo je ogromna oluja", rekao je guverner Havaja Džoš Grin.

Upozorenje na uragan izdato je za Veliko ostrvo, a upozorenje na tropsku oluju bilo je na snazi za okrug Maui, koji obuhvata ostrva Maui, Molokai, Lanai i Kahulave.

Foto: NOAA

Razorne poplave i šumski požari izazvani jakim vetrovima mogući su na ostrvima.

Vanesa Almanza iz meteorološke službe u Honoluluu rekla je da će suvi i vetroviti uslovi van oluje povećati opasnost od izbijanja požara.

Zvaničnici i stanovnici su se spremali za "Lalu" bez obzira na to da li će Havaji biti direktno pogođeni.

Planirano je otvaranje skloništa, a razni događaji su otkazani.