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Vlasti Katara odbacuju tvrdnje Teherana da su u toj zemlji pritvoreni iranski piloti, saopštio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Madžid el Ansari, istakavši da su katarske ekipe za potragu i spasavanje u potpunosti izvršile zadatak u potrazi za posmrtnim ostacima pilota.

"Kategorički negiramo navode o pritvaranju iranskih pilota", rekao je El Ansari.

On je naveo da je Katar stupio u kontakt sa iranskom stranom kako bi koordinisao preuzimanje posmrtnih ostataka jednog od pilota koji je pronađen, u skladu sa relevantnim odredbama međunarodnog humanitarnog prava.

"Potvrđujemo da je kontakt sa pilotima ostvaren nakon što su u martu prošle godine narušili naš vazdušni prostor", rekao je portparol.

Dodao je da je u aprilu upućen poziv iranskoj strani da pošalje tim koji bi se upoznao sa detaljima operacija potrage i spasavanja, ali da ta strana do sada nije odgovorila na poziv.

Ranije danas, komandant Komiteta za traženje nestalih lica Generalštaba Oružanih snaga Irana, brigadni general Mohamed Bagerzadeh, zatražio je od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da ispita situaciju trojice iranskih pilota za koje Teheran tvrdi da su zarobljeni u Kataru.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Bagerzadeh je u pismu predsednici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta naveo da su četiri iranska pilota učestvovala u borbenoj misiji protiv vojne baze u Kataru, nakon čega su se, prema njegovim navodima, katapultirali tokom povratka, pošto su njihovi avioni pogođeni neprijateljskim odbrambenim sistemima.

Prema njegovim tvrdnjama, jedan od pilota, Madžid Kazemi, poginuo je, dok su trojicu drugih - Džavada Salehija, Abdula Madžida Daštijana i Omrana Behrošijana, katarske snage zarobile žive.

Bagerzadeh je naveo da Iran, uprkos diplomatskim naporima, nije dobio mogućnost da stupi u kontakt sa zarobljenim pilotima niti da proveri njihovo zdravstveno stanje.

On je pozvao Međunarodni komitet Crvenog krsta da što pre obavi razgovor sa pilotima, obavesti iranske vlasti o njihovom zdravstvenom stanju i pomogne u stvaranju uslova za njihovo oslobađanje.

U pismu se poziva na odredbe Treće Ženevske konvencije koje se odnose na prava ratnih zarobljenika, uključujući pravo na kontakt sa porodicom i predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.