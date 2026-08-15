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Marokanska policija uhapsila je danas najmanje 111 ljudikoji su pokušali da pređu granicu i uđu u špansku eksklavu Seutu na severu Afrike, dok su vlasti sa obe strane granice pojačale bezbednost zbog poziva na društvenim mrežama za novi masovni prelazak migranata.

Izvor iz marokanskog Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je za Rojters da je, među uhapšenima, 109 migranata iz Podsaharske Afrike i dva državljanina Maroka, koji su privedeni u gradu Fnidek i njegovoj okolini, preko puta Seuta.

Prema španskoj novinskoj agenciji EFE, marokanska policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala grupe migranata okupljene na brdima oko tri kilometra od granice. Novinar Rojtersa je potom izvestio o prisustvu stotina policajaca, od kojih su neki bili u opremi za razbijanje demonstracija, kako se vraćaju sa brda u okolini Fnideka.

EFE i španski javni servis RTVE objavili su da je marokansko Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo njihovim novinarima da odmah napuste Fnidek, bez obrazloženja. U Seuti su španski vojnici obezbeđivali supermarkete, dok je policija pojačano patrolirala glavnim ulicama enklave.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Situacija je prema navodima Rojtersa bila mirnija nego u danima nakon pokušaja masovnog prelaska 30. jula. Madrid je u međuvremenu postavio pomorsku barijeru i rasporedio još više od 500 policajaca iz kontinentalnog dela Španije, čime je ukupan broj policajaca u Seuti povećan na više od 1.600.

Rabat je ranije ove nedelje saopštio da prati "širenje objava i poruke nepoznatog porekla na društvenim mrežama" kojima se poziva na masovni prelazak granice 15. avgusta, uz upozorenje da će organizatori i učesnici biti krivično gonjeni.

Rojtersov reporter video je pojačano prisustvo bezbednosnih snaga u blizini granice, uključujući policijska vozila sa zaštitnim žičanim štitovima i kontrolne punktove na putevima.

Lokalni mediji izvestili su o sličnim merama u blizini druge španske enklave u Severnoj Africi, Melilje. Vlasti su sprečile nekoliko grupa da u gradovima poput Kazablanke, Fesa i Kenitre uđu u vozove i autobuse koji saobraćaju ka severu Maroka.

Svedoci su, međutim, rekli Rojtersu da neki migranti iz podsaharske Afrike zaobilaze kontrolne punktove koristeći planinske puteve ka Fnideku.