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Danijela Andrea Largo Sančes (32), koja je preživela urušavanje motela u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju, preminula je danas, nekoliko dana nakon što je spasena iz ruševina pod kojima je provela 36 sati, javlja El Pais pozivajući se na izjave njenih roditelja.

Largo Sančes je 36 sati bila zatrpana pod ruševinama nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio područje u ponedeljak, a njeno spasavanje uživo su pratili brojni ljudi koji su, kada je izvučena, pozdravili spasilačke ekipe aplauzom.

Iako je u početku delovala dobro, u ambulantnim kolima je doživela prvi srčani zastoj, nakon kojeg je 20 minuta reanimirana.

Njeno zdravstveno stanje bilo je teško, ali se porodica nadala da je van životne opasnosti.

Njena majka je rekla da je, iako na intenzivnoj nezi, bila stabilna i da su rezultati analiza bili sve bolji.

Međutim, nekoliko sati kasnije stanje joj se naglo pogoršalo.

"Bilo je mnogo komplikacija. Bubrezi su joj otkazali, puls joj je pao, kao i pritisak. Imala je nekoliko takvih epizoda i nije izdržala", rekao je njen otac Hulio Sesar Largo za El Pais.

Foto: ERNESTO GUZMAN JR/EFE

Danjiela je i ranije vodila bitku za život jer joj je pre pet godina dijagnostikovan rak kostiju, koji se pre dve godine vratio, metastazirajući na plućima.

Lekari su kao mogući uzrok pogoršanja njenog stanja naveli sindrom nagnječenja, čest kod žrtava zemljotresa.

Do njega dolazi kada je deo tela, najčešće ekstremitet, duže vreme pritisnut, zbog čega mišić ostaje bez dotoka krvi i počinje da oslobađa toksine.

Posle oslobađanja pritiska, otrovne materije naglo dospevaju u krvotok i mogu da izazovu otkazivanje bubrega, poremećaje srčanog ritma i nagle promene krvnog pritiska.

Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,4 koji je u ponedeljak pogodio oblast Čokoa u Kolumbiji porastao je na 294, saopštila je ranije danas kolumbijska Nacionalna jedinica za upravljanje rizikom od katastrofa (UNGRD).

Kako se navodi, u zemljotresu je povređeno 3.935 osoba, dok se 320 vodi kao nestalo.

Prema najnovijim podacima UNGRD-a, posledice zemljotresa pogodile su ukupno 115.461 osobu, prenosi Tiempo.

UNGRD je saopštio da je u zemljotresu uništeno 14.493 kuća, dok je 81.506 oštećeno.