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Ukrajinska protivvazdušna odbrana suočava se sa nedostatkom raketa presretača za raketni sistem "patriot", piše Fajnenšel tajms.

Ukrajinski zvaničnici su izjavili za ovaj medij da je Kijev, u poslednjih nekoliko nedelja, već potrošio mali broj presretača koje je Vašington isporučio, a nedostatak raketa postao jedan od značajnijih problema u sistemu protivvazdušne odbrane.

Prema navodima ovog medija, Ukrajina je prestala da objavljuje informacije o broju raketa koje je Rusija lansirala, kako bi izbegla otkrivanje niske stopa presretanja od strane ukrajinskih PVO sistema.

Može se pretpostaviti da je taj broj blizu nule, kao što je bio 1. avgusta, kada je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski priznao da je presretnuta "samo jedna balistička raketa" od 30 ispaljenih , "jednostavno zato što nema 'patriota'".

Zelenski je opet zatražio pomoć i pozvao partnere da ubrzaju isporuke dodatnih sistema protivvazdušne odbrane i presretačkih raketa. On je precizirao da su protivbalističke sposobnosti, uključujući presretače za sisteme "patriot", "SAMP/T" i druge sisteme, kao i avioni F-16, veoma važni za Ukrajinu.

Donald Tramp, Volodimir Zelenski i sistem Patriot Foto: Shutterstock

Kijev je poručio da im je potrebno najmanje 300 raketa za sisteme "patriot" kako bi se "pripremili za zimu".

Istovremeno, ukrajinski zvaničnici navode da su se zalihe ovih raketa- presretača smanjile i to baš u periodu kada je Rusija povećala proizvodnju i upotrebu balističkih raketa.

Zelenski je zatražio milost i od Evropljana koje poseduju sisteme "patriot", među kojima su Španija i Grčka, tražeći da mu ove zemlje ustupe deo zaliha. Međutim, nakon napada SAD i Izraela na Iran, SAD i pojedine zalivske države iskoristile su značajne količine projektila, a obnova zaliha mogla bi potrajati mesecima ili godinama.

Nestašica "patriota" predstavlja sve veći problem. Prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije iz Vašingtona, SAD su ispalile više od polovine svojih 2.200 raketa "patriot" tokom 38 dana rata sa Iranom. Američkoj vojsci je ostalo na raspolaganju između 759 i 827 raketa, a ta brojka uključuje i presretače smeštene na savezničkom tlu, u zemljama poput Južne Koreje i Nemačke.

Raniji dogovor sa samita NATO-a, podseća FT, predviđao je mogućnost da Ukrajina dobije dozvolu za proizvodnju raketa za "patriot" u Ukrajini i Evropi. Međutim, kako navode, Tramp je kasnije zauzeo oprezniji stav prema tom dogovoru.