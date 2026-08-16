Slušaj vest

Llbansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug Libana u subotu, u jednom od najsmrtonosnijih napada u poslednjih nekoliko nedelja.

Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći napala infrastrukturu Hezbolaha u bezbednosnoj zoni na jugu Libana, kako je opisala to područje, kao odgovor na akcije usmerene protiv izraelskih vojnika.

Hezbolah, grupa koju podržava Iran, saopštio je da će na napade "odgovoriti prema zaslugama".

Prema predviđenom okviru, izraelski vojnici ostaju na teritoriji okupiranog južnog Libana sve dok Hezbolah ne bude razoružan, a libanska vojska ne preuzme kontrolu. Hezbolah je taj zahtev odbacio, tvrdeći da bi on značio predaju.

Žrtve u Ansaru i Deir el Zahraniju

Zvanična libanska novinska agencija NNA objavila je da je sedam ljudi ubijeno kada su izraelski ratni avioni pogodili kuću u južnom selu Ansaru, dok su još četiri osobe stradale u napadu na selo Deir el Zahrani.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Među sedam poginulih u Ansaru bilo je troje dece i dve žene, prenosi NNA, dodajući da je u napadima ukupno ranjeno 19 ljudi.

Najmanje 4.300 ljudi ubijeno je u Libanu u najnovijem krugu neprijateljstava koji traje od 2. marta.

Dodatni napadi širom juga

NNA je izvestila i o drugim izraelskim vazdušnim napadima širom južnog Libana, uključujući strateško područje severno od reke Litani, poznato kao brdo Ali al-Taher.

Jedan od napada, usmeren na dolinu u blizini Ansara, bio je najdublji udar na teritoriju Libana u poslednja dva meseca.

Netanjahuov kabinet optužio Hezbolah

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je na mreži Iks da je Hezbolah prekršio primirje i napao izraelske vojnike, pri čemu su trojica vojnika povređena.

"IDF je odgovorio napadom na terorističko sedište Hezbolaha koje je naredilo napad", navodi se u saopštenju.

Iz Netanjahuovog kabineta su dodali da je izraelska vojska tek kasnije saznala da je Hezbolah navodno namerno smestio civile u taj vojni kompleks.