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Dve žene poginule su u poplavljenom vinskom podrumu u mestu Manzanedo de Valdueza, kod Ponferade u španskoj provinciji Leon, nakon što je snažno nevreme izazvalo bujicu vode i blata.

U incidentu su lakše povređene i dve bebe.

Prema navodima španskih vlasti, snažna kiša pogodila je oblast El Bierzo, izazvala bujične poplave i pokrenula klizišta koja su zahvatila Manzanedo de Valdueza i obližnje Bouzas. U Bouzasu je bujica odnela nekoliko vozila, ali nije bilo povređenih, javlja El Mundo.

U Manzanedu su voda i blato kroz ulicu Iglesia prodrli u vinski podrum u kojem se u tom trenutku nalazilo šest osoba. Stradale su žene stare 60 i 80 godina. Nakon pronalaska njihovih tela, vlasti su potvrdile da više nema nestalih osoba u tom području.

Predsednik regionalnog saveta El Bierza Olegario Ramon obišao je oba mesta i upozorio da su prilazi putevima otežani, a pojedini delovi praktično odsečeni zbog nanosa zemlje i blata.

Ramon je izrazio "veliku zabrinutost" i ukazao na moguće posledice velikih požara koji su prošle godine pogodili ovo područje. Vegetacija koja bi trebalo da učvršćuje zemljište još nije obnovljena, zbog čega je teren podložniji klizištima i bujičnim poplavama.

Na terenu su policija i spasilačke službe, dok se nastavlja procena štete i situacije u drugim mestima pogođenim nevremenom.

Prve dojave o poplavi stigle su nešto pre 19.30 časova, nakon čega su angažovani vatrogasci iz Ponferade, Nacionalna policija, lokalna policija, Centar za koordinaciju vanrednih situacija Kastilje i Leona i tim za psihološku pomoć u katastrofama i vanrednim situacijama. Aktiviran je i spasilački helikopter koji je upućen u oblast radi pomoći u potrazi i evakuaciji.

Kurir.rs/El Mundo/Agencije

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