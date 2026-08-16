VELIKI DEO LIBIJE OSTAO BEZ STRUJE: Čula se jaka eksplozija kod elektrane blizu Tripolija
Veliki deo Libije ostao je bez struje posle eksplozije blizu elektrane u Zaviji, gradu zapadno od Tripolija.
Eksplozija je izbacila iz pogona nekoliko proizvodnih jedinica, što je dovelo do prekida u snabdevanju električnom energijom, prema saopštenju elektroprivrede Libije.
Tehnički timovi kompanije trenutno istražuju uzrok eksplozije i rade na postepenom vraćanju električne energije, preneo je Rojters.
Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je napad na trafostanicu Južna Zavija izazvao potpuni prekid napajanja, ostavljajući bez struje velika područja južno od grada.
Zavija je prošle nedelje bila meta i napada na naftnu infrastrukturu, uključujući skladišta goriva u gradskom naftnom kompleksu, gde se nalazi najveća aktivna rafinerija u Libiji.
Kurir.rs/Agencije