600 UDARA NA MOSKVU, BRITANSKO ORUŽJE ISPROBANO NA RUSIJI, LONDON OČEKUJE ODMAZDU! Eksplozije raketa u Kijevu, NATO F-18 dejstvovao u srpskom komšiluku! (VIDEO)
Ukrajina je upotrebila 600 dronova za napad na Moskovsku oblast koji je trajao cele protekle noći i u kojem su ranjene tri osobe.
Frans24 prenosi da je vest o masovnim vazdušnim udarima objavio moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin i dodaje da Ukrajina sve više pojačava napade duboko unutar ruske teritorije.
- Od juče uveče do 6.30 sati jutros 600 dronova je letelo ka Moskovskoj oblasti, od kojih je 201 uništeno u Moskovskoj oblasti - objavio je Sobjanjin na državnoj platformi MAKS.
Prema navodima sa društvenih mreža, među metama koje su pogodili ukrajinski dronovi bilo je i jedno od najvećih skladišta kompanije "Vajldberis" koja se bavi trgovinom putem interneta i snabdeva ruske snage vojnom opremom.
Logistički centri "Vajldberisa" već su nedeljama meta Ukrajine.
Kijev indipendent prenosi pisanje Tajmsa koji je juče objavio da je Ukrajina počela da koristi britanske dronove u poslednjih šest meseci u vazdušnim udarima dugog dometa u Rusiji.
Britanski dron-kamikaza Najan
Britanski list se poziva na izvore u ukrajinskoj vojsci koji su naveli da naoružanje koje je korišćeno u napadima uključuje mlazni dron-kamikazu Najan kompanije "BAE sistems", koji je testirala britanska Kraljevska mornarica, ako i još jedan neimenovani dron koji je proizvela kompanija čiji identitet mediji nisu otkrili iz bezbednosnih razloga.
- Većina misija dubokih udara se sprovodi pomoću ukrajinskih dronova, ali su Oružane snage takođe imale značajan uspeh sa britanskim dronovima - rekao je visoki ukrajinski vojni izvor Tajmsu.
Navodi se da mete koje su pogodili britanski dronovi uključuju rafinerije nafte u blizini Moskve, u Jaroslavlju i Volgogradu.
Dron Najan je takođe navodno korišćen u napadu na Belgoroda, ruski grad koji se nalazi blizu ukrajinske granice.
Tajms navodi da bi, kao odgovor na ukrajinsku upotrebu britanskih dronova, Rusija mogla da pojača hibridni rat protiv Velike Britanije.
- Moskva je već ciljala Veliku Britaniju sajber napadima i špijunažom - dodao je izvor list.
Kličko: Požari u Kijevu
Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, objavio je da su ruske snage rano jutros pokrenule raketni napad na ukrajinsku prestonicu izazvavši požare u najmanje dva okruga glavnog grada.
Vojna uprava je saopštila je da je jedna osoba ranjena u Kijevu.
Kličko je na Telegramu napisao da su ostaci raketa izazvali požar u delu severnog predgrađa u kojem nema stambenih objekata.
- Nekoliko automobila je zapaljeno, a drugi požar je izbio u oblasti južno od centra grada - naveo je on.
Prema navodima očevidaca za Rojters, Kijevom su odjekivale eksplozije.
Oboren dron u Rumuniji
Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je jutros da je španski borbeni avion oborio dron koji je narušio rumunski vazdušni prostor blizu granice s Ukrajinom i Moldavijom.
- Presretanje drona, koji je uleteo iz Moldavije, izvršio je F-18, raspoređen u skladu sa zaduženjima NATO, u 5.01 časova po lokalnom vremenu - navodi se u saopštenju ministarstva, dodajući da su ostaci drona pali u nenaseljenom području regiona Galaci, blizu ukrajinske granice.
(Kurir.rs/France24/The Kyiv Independent/The Times/Preveo i priredio: N. V.)