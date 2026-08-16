TRAMP: DOSTA VIŠE SMEŠNOG POMERANJA ČASOVNIKA! Niz objava predsednika SAD, jedna od njih najavljuje kandidaturu na izborima 2028, iako mu je ustav zabranjuje?
Američki predsednik Donald Tramp založio se za prestanak pomeranja časovnika tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena.
- Senat mora da glasa o ZAKONU O PRESTANKU POMERANJA ČASOVNIKA što je pre moguće. Više sunca kasnije tokom dana je bolje (uključujući i za borbu protiv kriminala!), al što je još važnije, NEMA VIŠE SMEŠNOG POMERANJA ČASOVNIKA I SATOVA DVAPUT GODIŠNJE, sa svim poremećajima i haosom koje to prouzrokuje. URADITE TO, KONAČNO!!! Predsednik D. Dž. T. - napisao je Tramp noćas na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
Ovo je bila samo posednja u nizu poruka objavljenih na njegovom nalogu u roku od nekoliko sati, uključujući fotografije generisane pomoću veštačke inteligencije (AI) na kojia je Tramp prikazan kako jaše pored Džordža Vašingtona, pri čemu je aktuelni predsednik Amerike na crnom konju, a jedan od osnivača SAD i prvi predsednik na belom konju.
Šef Bele kuće je objavio i AI fotografiju na kojoj nosi kačket sa natpisom "Tramp 2028".
Ispod fotografije piše "Pobedićemo".
Prema sadašnjem američkom ustavu, Tramp ne može da se kandiduje za treći predsednički mandat.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)