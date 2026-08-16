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Američki predsednik Donald Tramp založio se za prestanak pomeranja časovnika tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena.

- Senat mora da glasa o ZAKONU O PRESTANKU POMERANJA ČASOVNIKA što je pre moguće. Više sunca kasnije tokom dana je bolje (uključujući i za borbu protiv kriminala!), al što je još važnije, NEMA VIŠE SMEŠNOG POMERANJA ČASOVNIKA I SATOVA DVAPUT GODIŠNJE, sa svim poremećajima i haosom koje to prouzrokuje. URADITE TO, KONAČNO!!! Predsednik D. Dž. T. - napisao je Tramp noćas na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Ovo je bila samo posednja u nizu poruka objavljenih na njegovom nalogu u roku od nekoliko sati, uključujući fotografije generisane pomoću veštačke inteligencije (AI) na kojia je Tramp prikazan kako jaše pored Džordža Vašingtona, pri čemu je aktuelni predsednik Amerike na crnom konju, a jedan od osnivača SAD i prvi predsednik na belom konju.

Šef Bele kuće je objavio i AI fotografiju na kojoj nosi kačket sa natpisom "Tramp 2028".

Ispod fotografije piše "Pobedićemo".

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP