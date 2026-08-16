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Najmanje sedam osoba povređeno je u požaru koji je rano jutros izbio u objektu u oblasti Lungomare u albanskoj Valoni, gde se nalazi i hotel, prenosi Albanian post.

Prema preliminarnim informacijama, vatra je najpre izbila u lokalu na prvom spratu, a potom se proširila na drugi sprat i fasadu objekta. Gosti koji su se našli okruženi dimom i plamenom pokušavali su da pronađu izlaz, a pojedini su u očaju izlazili kroz prozore i sa balkona skakali kako bi se spasli. Vatrogasne i policijske ekipe brzo su stigle na lice mesta i nakon intervencije uspele da stave požar pod kontrolu.

Šef odeljenja intenzivne nege bolnice u Valoni Edmond Breshanaj rekao je da su među povređenima bile osobe sa teškim opekotinama, dok su pojedini zadobili povrede nakon skoka sa drugog sprata. Prema njegovim rečima, jedna pacijentkinja ima opekotine na gotovo 100 odsto površine tela i nalazi se u životnoj opasnosti, dok druga ima opekotine na oko 50 odsto tela. Dve osobe koje nisu imale opekotine prebačene su u Centar za traumu zbog povreda zadobijenih prilikom pada, dok su još tri upućene na odeljenje za lečenje opekotina.

Pet povređenih osoba prebačeno je na dalje lečenje u Tiranu, gde im je bila potrebna specijalizovana medicinska pomoć. Lekari navode da se radi o uglavnom mlađim osobama, starosti između 25 i 30 godina. Prema informacijama Kohe, povređeni su stigli u bolnicu oko 4.30 ujutru, a medicinske ekipe bile su spremne da odmah zbrinu sve pacijente.

Jedan turista iz Lipljana, koji se u trenutku izbijanja požara nalazio u hotelu sa verenicom, opisao je trenutke panike. Prema njegovim rečima, probudila ih je situacija oko četiri sata ujutru, nakon čega su pokušali da izađu kroz vrata, ali ih je dočekao gust dim. Zbog vatre i dima bili su primorani da izađu na balkon i skoče sa drugog sprata. Salihu je rekao da je prilikom pada povredio nogu, dok je u objektu bila i porodica sa malim detetom. Njegovo svedočenje prenela je Koha, pozivajući se na ABC News Albania.

Policija u Valoni saopštila je da preliminarni rezultati istrage ukazuju na to da je požar najverovatnije bio slučajan. Nakon pregleda snimaka sigurnosnih kamera, istražitelji sumnjaju da je vatra izbila zbog paljenja električne utičnice frižidera koji se nalazio u restoranu na prvom spratu. Istraga, koju vodi istražna grupa pod nadzorom tužilaštva, nastavlja se kako bi se utvrdile sve okolnosti i precizan uzrok požara. Informacije o povređenima, njihovom stanju i toku istrage objavila je Koha.