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Međunarodni servis poljske državne televizije TVP navodi da su povređeni prebačeni u bolnicu.

Navodi se da je mađarska policija saopštila da je autobus uleteo u jarak i prevrnuo se noćas u jedan sat iza ponoći u blizini grada Mezekerešteš u istočnoj delu Mađarske.

U saopštenju policije je navedeno da se autobus kretao ka gradu Njiređhaza autoputem kada se nesreća dogodila.

Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske, potvrdio je to u objavi na društvenoj mreži X.

- Potvrđujem da se dogodila tragična nesreća autobusa u kojoj su učestvovali poljski turisti u Mađarskoj. Konzularna služba deluje. U kontaktu smo sa mađarskim vlastima. Ministarstvo spoljnih poslova će pružiti proverene informacije - napisao je Šikorski.

Mađarska državna novinska agencija MTI je objavila da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača.

- Autobus poljske registracije koji je saobraćao autoputem M3 prema Njiređhazi... skrenuo je sa puta u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije ukazuju da je vozač verovatno zaspao - objavljeno je na sajtu mađarske policije.

U objavi se dodaje da je policija privela vozača vozača autobusa.

1/10 Vidi galeriju U udesu poljskog autobusa u Mađarskoj 12 stradalih, najmanje deset povređenih putnika Foto: Zoltan Mathe/MTI

Mađarski sajt Indeks je preneo izjavu ministra unutrašnjih poslova Gabora Pošfaja da su policija i vatrogasci na mesto nesreće izašli u velikom broju, a u pomeranju teško oštećenog autobusa pomagali su i civili.

On je naveo da se uz 12 poginulih u autobusu nalazilo još 47 osoba, od kojih su mnogi zadobili teške povrede.

- Vozač autobusa koji je učestvovao u nesreći je uhapšen - naveo je Pošfaj.

Spasilačke ekipe ulazile su u prevrnuto vozilo kroz prozore kako bi došle do putnika, a mađarska Služba za upravljanje katastrofama objavila je noćas da su do 3 sata vatrogasci izvukli 35 osoba, ali da je više putnika ostalo priklješteno ispod samog vozila.

Za pomeranje autobusa teškog 24 tone angažovne su i civilne dizalice, a do njihovog dolaska vatrogasci su vitlima pokušavali da podignu zadnju osovinu kako bi oslobodili ljude zarobljene ispod nje.

Atila Janašočki, portparol policijske uprave županije Boršod-Abauj-Žemplen, izjavio je za agenciju MTI da se autobus poljskih registracija prevrnuo oko jedan sat ujutro.