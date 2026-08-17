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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da je zagađenje naftom moglo prouzrokovati štetu od triliona dolara morskom ekosistemu regiona.

Iranski diplomata je objavio snimak velikog izlivanja nafte kod Kešma u svojoj objavi na X, okrivivši strani brod za incident.

- Ovaj incident je samo jedan primer velikog zagađenja - i vidljivog i nevidljivog - koje je degradiralo vode u Persijskom zalivu i Omanskom moru, kao i morski ekosistem regiona tokom proteklih decenija, nanoseći štetu od triliona dolara iranskim priobalnim područjima - napisao je.

Svi koji su uključeni u komercijalne brodarske operacije moraju snositi pravnu i moralnu odgovornost za otklanjanje posledica u regionu, dodao je.

Prema Asošijejted presu, tanker "Karolina Bezengi", dug 247 metara, isplovio je iz crnomorske luke u maju, a 8. juna posada je prijavila eksploziju na brodu.

Tanker se potom nasukao u blizini ostrva Al Halanijat u omanskoj guberniji Dofar, što je rezultiralo izlivanjem nafte. Nafta koja se izlila iz tankera "Karolina Bezengi" zagadila je 12 km omanske obale.

(Kurir.rs/TASS)

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