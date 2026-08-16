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Veliki požar koji je tokom noći između subote i nedelje izbio u Muzeju narodne arhitekture u Sanoku potpuno je uništio crkvu Svetog Nikole, jednu od najstarijih sačuvanih drvenih crkava u Poljskoj. Kako prenosi poljska agencija PAP, vatra je progutala čitavu građevinu, zajedno sa njenim enterijerom i nameštajem, dok su u požaru oštećena i dva objekta u neposrednoj blizini.

Direktor muzeja Marcin Krovijak rekao je da je reč o ogromnom gubitku za ustanovu i kulturnu baštinu regiona.

- Za nas je ovo nenadoknadiv gubitak. Jedna od najstarijih crkava ne samo u regionu Podkarpatja već i u Poljskoj, naš biser, sinoć je potpuno uništena - rekao je Krovijak, prenose poljski mediji. Muzej će zbog posledica požara do daljeg biti zatvoren.

Vatrogasci su dojavu o požaru primili oko jedan sat posle ponoći, a na mesto događaja upućeno je 27 vatrogasnih jedinica sa oko 140 pripadnika službe. Kada su stigli, plamen je već zahvatio čitavu crkvu, zbog čega je intervencija bila usmerena i na sprečavanje širenja vatre na druge objekte u muzeju.

Portparol vatrogasne službe naveo je da je situacija bila posebno rizična zbog velikog broja drvenih objekata koji se nalaze u blizini. Prema njegovim rečima, u krugu od oko 50 metara bilo je približno deset drvenih građevina koje su mogle da budu zahvaćene plamenom. Ipak, vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara na veći deo kompleksa, iako su dva obližnja objekta pretrpela oštećenja.

Crkva Svetog Nikole bila je posebno vredan deo zbirke Muzeja narodne arhitekture u Sanoku. Izgrađena je 1667. godine u gotičkom stilu i predstavljala je karakterističan primer drvene sakralne arhitekture Malopoljske. Smatrana je jednom od najznačajnijih građevina verskog nasleđa jugoistočne Poljske, a u muzejski kompleks premeštena je 1974. godine kako bi bila sačuvana i predstavljena posetiocima.

Muzej narodne arhitekture u Sanoku osnovan je 1958. godine i danas čuva gotovo 200 objekata koji predstavljaju tradicionalnu arhitekturu jugoistočne Poljske. Kompleks godišnje poseti oko 140.000 ljudi, a potpuno uništenje crkve Svetog Nikole predstavlja jedan od najvećih gubitaka za njegovu zbirku. Uzrok požara za sada nije naveden, a nadležni će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatre.