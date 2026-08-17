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Ministarstvo odbrane Bugarske očekuje da će dobiti osam američkih lovaca F-16 Blok 70 najranije 2030. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane zemlje.

- Lokhid Martin nas je obavestio o određenim poteškoćama u procesu proizvodnje, što će prouzrokovati kašnjenja u isporuci do drugog kvartala 2030. godine. Ovo nije konačan datum, ali će američka kompanija učiniti sve što je u njenoj moći da ubrza proizvodnju aviona - navodi se u saopštenju ministarstva.

Ranije je Bugarsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da će novi lovci F-16 stupiti na snagu u drugoj polovini 2026. ili 2027. godine.

Očekivalo se da će druga serija od još osam aviona stići do 2027. godine kako bi Bugarska mogla da formira eskadrilu u punom obimu.

Isporuke F-16 su ključne za Bugarsko ratno vazduhoplovstvo, čija se trenutna flota lovaca MiG-29 bliži kraju svog životnog veka.

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