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Klima na Zemlji se menja! Ko je za to odgovoran? Prirodni procesi, čovekova aktivnost ili tajni projekti? Svakodnevno smo svedoci klimatskih promena kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Može li čovek namerno izazivati promene vremenskih prilika? Rakete za sprečavanje ili izazivanje kiše deo su naše svakodnevice.

Sada već znamo da je rat u Vijetnamu vođen delom i klimatskim oružjem kada su smišljeno izazivane vremenske neprilike ne bi li se osujetile neprijateljske jedinice u borbenim delovanjima ili onemogućila poljoprivredna proizvodnja.

Više o ovoj temi, za emisiju "Puls Srbije vikend", govorili su Vesna de Vinča, novinar i publicista i Goran Marjanović, inženjer.

- Što se tiče Trampa, treba reći, gledajući američku istoriju, da su u 19. veku izvršena dva atentata na predsednike, nažalost uspešna. Jedan je bio na Abrahama Linkolna 1865. godine, a drugi na Džejmsa Garfilda 1881. godine. U 20. veku takođe su izvršena dva uspešna atentata - 1901. godine na predsednika Vilijama Mekinlija i 1963. godine na Džona Kenedija, atentat koji je otvorio čitavu priču o teorijama zavere. Usput je bilo i pokušaja. Na primer, 1981. godine izvršen je neuspešan pokušaj atentata na Ronalda Regana - počela je de Vinča.

Foto: Kurir Televizija

Najmanje četiri pokušaja atentata

Tramp je, kako je podsetila, u kratkom periodu bio meta više napada, među kojima su se izdvojila dva ozbiljna pokušaja tokom 2024. godine.

- U 21. veku imali smo najmanje četiri pokušaja atentata na Trampa. Dva su bila 2024. godine. Prvi je bio tokom predizborne kampanje u Pensilvaniji, kada je dvadesetogodišnji napadač pucao na Trampa i pogodio ga u uvo. Tramp je, zahvaljujući pokretu glave, izbegao smrtonosni pogodak. Zatim je usledio pokušaj na njegovom imanju na Floridi, gde je Tramp igrao golf. Tamo je uhvaćen čovek, bivši vojnik, koji je, takođe, kako se navodilo, želeo da ga ubije - nastavila je.

Pored dva poznata pokušaja iz 2024. godine, dogodio se i još jedan incident u Vašingtonu koji je dodatno otvorio pitanja o bezbednosti američkog predsednika.

- Oba slučaja tretirana su kao potencijalni činovi domaćeg terorizma, a kao mogući motiv navodila se mržnja prema Trampovoj politici. Treći pokušaj bio je možda i najneobičniji. To je slučaj sa večerom koju je Tramp organizovao u čast novinara koji prate spoljnu politiku u Americi. Tada je jedan čovek upao u hotel Hilton u Vašingtonu i pucao, ali, srećom, niko nije povređen. Reč je o bivšem profesoru matematike, za kog se navodilo da je veoma inteligentan i da se bavio veštačkom inteligencijom i IT sektorom - navela je.

Govoreći o savremenim tehnologijama i mogućnostima njihovog korišćenja u ratovanju, otvoreno je i pitanje da li bi klimatske pojave mogle postati deo novih oblika oružja. Na to je, ali i na sve brži razvoj tehnologije i savremenih vojnih sredstava, ukazao Marjanović.

- To je deo novog oružja koje ćemo, nažalost, zbog svih turbulencija koje nam predstoje na planeti i u različitim aspektima života, verovatno sve češće viđati. Svedoci smo velikog i naglog razvoja tehnike i tehnologije. Ja se tehnikom bavim više od 50 godina i pratim taj razvoj. Počeo sam od nekadašnje "Galaksije", koja je svojevremeno opismenila bivšu Jugoslaviju, a imala je svega šest kilobajta RAM-a i šest kilobajta ROM-a. Danas u džepu nosimo terabajte memorije - opisao je.

Foto: Kurir Televizija

- Pratim taj razvoj i moram da kažem da je napredak tehnologije poslednjih nekoliko godina zaista frapantan. Moć veštačke inteligencije je neverovatna. Naravno, u neke stvari ne treba slepo verovati, ali mogućnosti i brzina obrade podataka mogu mnogo da pomognu pojedincu, ali i čitavoj civilizaciji. Kada je reč o delu tehnologije koji se koristi u ratovanju, videli smo, recimo, razvoj hipersoničnih raketa. Ljudi treba da znaju da postoje i takozvane vakuumske i neutronske bombe. Kod neutronskog oružja cilj je da se nanese šteta živoj sili, dok objekti mogu ostati relativno očuvani. To još nije korišćeno u borbenim uslovima, što ne znači da neće biti. Problem sa nuklearnim oružjem jeste u tome što, kada se upotrebi, posledice nisu ograničene samo na ljudstvo. Dolazi do ogromnog razaranja objekata, a zatim ostaje i problem radijacije.

04:10 "TO JE DEO NOVOG ORUŽJA KOJE ĆEMO SVE ČEŠĆE VIĐATI": Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o o tajnim tehnologijama, atentatima na Trampa i ratovanju budućnosti Izvor: Kurir televizija

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