Planeta
OPŠTI NAPAD ILI NASTAVAK PRITISKA? Šta će Amerikanci raditi sa Kubom
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Američka administracija se očigledno odlučila da krene dalje sa jačim ekonomskim i sankcionim pritiskom na Kubu umesto da koristi vojnu silu za promenu njene vlade, navodi Blumberg.
Prema agenciji, plan Vašingtona je da preseče izvore prihoda Kube i doprinese unutrašnjim sukobima u zemlji kako bi stvorio uslove za razgovore sa kubanskim rukovodstvom koji su do sada naišli na veliki otpor.
Šef Pentagona Pit Hegset je ranije rekao da vašingtonska administracija razmatra sve scenarije za dalje korake protiv Kube, uključujući i vojnu akciju.
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