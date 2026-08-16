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General-major Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske, obećao je nagradu od 30.000 dolara za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih oružanih snaga.

To je na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X preneo javni servis Islamske Republike Iran (IRIB).

- Glavnokomandujući iranske vojske: Uz učešće javnosti, bilo koji pripadnik iranskih snaga koji zarobi ili ubije američkog agresora dobiće nagradu od 30.000 dolara od iranskog naroda - piše u kratkoj objavi IRIB.

Nemačka agencija dpa prenosi navode iranskog informativnog sajta Avaš da će žene koje zarobe ili ubiju američke vojnike dobiti dvostruko veću nagradu.

Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske Foto: HANDOUTS HANDOUT/IRANIAN ARMY OFFICE, Dirgantara / Alamy / Profimedia, IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE HANDOUT/IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE

Navodi se da je nagrada koju je obećava Hatami stigla u trenutku aktuelnih novih vojnih tenzija između SAD i Irana.

Podseća se da su poslednjih nedelja i Vašington i Teheran više puta kršili okvirni sporazum od 17. juna, kojim je predviđen trajni kraj rata na svim frontovima.

(Kurir.rs/X/dpa/Yahoo News/Preveo i priredio: N. V.)

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