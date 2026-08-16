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General-major Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske, obećao je nagradu od 30.000 dolara za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih oružanih snaga.

To je na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X preneo javni servis Islamske Republike Iran (IRIB).

- Glavnokomandujući iranske vojske: Uz učešće javnosti, bilo koji pripadnik iranskih snaga koji zarobi ili ubije američkog agresora dobiće nagradu od 30.000 dolara od iranskog naroda - piše u kratkoj objavi IRIB.

Nemačka agencija dpa prenosi navode iranskog informativnog sajta Avaš da će žene koje zarobe ili ubiju američke vojnike dobiti dvostruko veću nagradu.

1/7 Vidi galeriju Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske Foto: HANDOUTS HANDOUT/IRANIAN ARMY OFFICE, Dirgantara / Alamy / Profimedia, IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE HANDOUT/IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE

Navodi se da je nagrada koju je obećava Hatami stigla u trenutku aktuelnih novih vojnih tenzija između SAD i Irana.