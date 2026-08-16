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Društvene mreže preplavljene su novim, dramatičnim snimcima koji iz minuta u minut otkrivaju prave razmere masovnog ukrajinskog napada dronovima na Moskvu i okolinu.

Video-zapisi, koje su tokom noći i jutra zabeležili građani, prikazuju vatrene stihije, noćne eksplozije i direktne udare bespilotnih letelica na ključnu infrastrukturu.

Jedan od najgledanijih snimaka prikazuje masivni požar i gust crni dim koji se izdiže iznad distributivnog centra kompanije "Vajldberis" u blizini ruske prestonice.

Logistički objekti ove platforme za internet trgovinu, za koju se navodi da snabdeva ruske snage vojnom opremom, već nedeljama se nalaze na meti ukrajinskih napada, a novi snimci potvrđuju da je poslednji udar napravio ogromnu materijalnu štetu.

Jedan od najžešćih vazdušnih udara

Prema zvaničnim informacijama Ministarstva odbrane Rusije, tokom noći je oboreno ukupno 822 drona širom zemlje. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je čak 600 letelica usmereno ka Moskovskoj oblasti, od kojih je 201 uništen. U napadima je poginulo najmanje šest osoba.

Sobjanjin je za agenciju Tas potvrdio da se radi o najvećem vazdušnom napadu na rusku prestonicu u poslednje dve godine.

1/6 Vidi galeriju Napad 600 ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast, zapaljeno jedno od najvećih skladišta ruske kompanije "Vajldberis" Foto: screenshot X