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Pregovori između Varšave i Kijeva o transferu poljskih borbenih aviona MiG-29 Ukrajini približavaju se završnoj fazi, objavio je 13. avgusta poljski portal Wirtualna Polska.

Prema predloženom dogovoru, Poljska bi isporučila avione u zamenu za ukrajinsko znanje i tehnologiju u oblasti dronova, kao i značajnu količinu različitih bespilotnih letelica.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski intenzivira diplomatske napore u SAD, Poljskoj, Nemačkoj i Južnoj Koreji kako bi obezbedio dodatne rakete za protivvazdušnu odbranu, posebno za sisteme MIM-104 Patriot, radi suprotstavljanja sve intenzivnijim ruskim raketnim napadima na ukrajinske gradove.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Neizvesna isporuka raketa za Patriot

Međutim, mogućnost da Varšava u skorije vreme isporuči Ukrajini rakete-presretače za sisteme Patriot i dalje je neizvesna. Upitana na RMF FM da li će Poljska poslati rakete za Patriot Ukrajini, zamenica ministra nacionalne odbrane Magdalena Sobkovjak-Čarnecka navela je da se takve odluke donose na najvišem nivou vlasti.

Istovremeno, Januš Sejmej, šef političkog kabineta ministra odbrane, izjavio je za Virtualna Polska da Ukrajina još nije uputila Poljskoj zvaničan zahtev za rakete za sisteme Patriot.

Nezvanični izvori iz poljskih oružanih snaga naveli su da bi eventualni transfer municije najverovatnije bio ograničenog obima.

Poljsko Ministarstvo nacionalne odbrane prethodno je odlučilo da povuče iz upotrebe preostale lovce MiG-29 nakon što Ukrajina, prema navodima, nije ispunila svoj deo ranije predloženog sporazuma o razmeni opreme.

Prema prvobitnom bilateralnom dogovoru, Varšava je trebalo da isporuči avione Kijevu u zamenu za naprednu ukrajinsku tehnologiju dronova.