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U Rumuniji je pronađeno telo za koje se veruje da pripada 18-godišnjem britanskom planinaru Džordžu Smitu, koji je nestao u novembru prošle godine. Smit, student geologije na Univerzitetu u Bristolu, nestao je tokom planinarenja, a vest o pronalasku tela juče je potvrdila britanska policija, piše "Gardijan".

Policija Ejvona i Somerseta saopštila je da je porodica obaveštena o pronalasku i da joj je dodeljen službenik za vezu koji joj pruža podršku. Nakon zvanične identifikacije biće organizovan povratak Smitovog tela u Veliku Britaniju.

"Duboko nas je pogodila Džordžova smrt. Bio je najbolji među nama i neizmerno će nedostajati svojoj mlađoj braći, porodici i prijateljima", saopštila je porodica Smit.

"Želimo da zahvalimo gorskoj službi spasavanja Salvamont, koja je od novembra uporno tragala za Džordžom, uprkos izuzetno teškim i često opasnim uslovima. Oni su izvanredan tim. Bili smo u stalnom kontaktu i njihova pomoć u ovom teškom periodu bila nam je od ogromnog značaja", naveli su.

Porodica je zahvalila i policiji Ejvona i Somerseta, kao i Univerzitetu u Bristolu.

Potraga je bila izuzetno zahtevna

"Učinili su sve što su mogli kako bi pronašli Džordža i pružili nam podršku kao porodici. Iako je ova vest izuzetno bolna, period neizvesnosti je završen. Sada možemo da se usredsredimo na to da Džordža vratimo kući i organizujemo njegov ispraćaj. Molimo za privatnost dok se nosimo sa ovim gubitkom", dodaje se u saopštenju.

Potraga za Smitom trajala je mesecima u izuzetno zahtevnim uslovima.

Pretpostavlja se da se student, poreklom iz Njuporta u Šropširu, kretao od Pojane Brašov prema Branu. Uspeo je da uputi poziv u pomoć iz oblasti Ciganešti, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Spasioci su tada saopštili da se nalazio na veoma izolovanom i teško pristupačnom terenu, dok su potragu dodatno otežavali snažan vetar, gust sneg i magla.