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Pet osoba je upucano, od kojih je jedna preminula, tokom letnje manifestacije u parku u centru Leksingtona u Kentakiju u subotu uveče, saopštila je policija.

Šef policije Leksingtona Lorens Voters rekao je da su među ranjenima i dva deteta, uzrasta četiri i 14 godina, dok identitet osobe koja je preminula nije saopšten.

Policija još nije objavila identitet osobe koja je stradala.

Divajn Karama, aktivista za sprečavanje nasilja vatrenim oružjem u Leksingtonu, oglasio se povodom incidenta.

"Dok sam pokušavao da zaklonim i zaštitim četvoro mladih tokom pucnjave, osoba koja se nalazila svega dvadesetak centimetara od mene večeras je upucana", napisao je Karama, prenosi WLEX.

"Ograničen sam u tome šta mogu da kažem jer se mnogo detalja u vezi sa ovim incidentom još razvija i menja, ali otvoriti vatru na mirnom događaju, usred bela dana, u prisustvu žena i dece, potpuno je neprihvatljivo!", dodao je.