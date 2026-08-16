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Ekstremno desničarski izraelski poslanik iz koalicije premijera Benjamina Netanjahua javno je zagovarao ubijanje "30 do 40" ljudi u Gazi svake noći, a njegove izjave, koje su objavljene u nedelju, ubrzo su preneli palestinski mediji.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir izneo je ove stavove tokom razgovora sa Romom Braslavskim, bivšim taocem koji je bio zatočen u Gazi, u Braslavskijevom podkastu. Njih dvojica razgovarali su o oporavku Izraela od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, kada je Ben-Gvir kritikovao nedavno smanjenje intenziteta izraelskih udara na Gazu.

"Nije tajna da se ne slažem sa premijerom", rekao je. "Mislim da bi u Gazi trebalo sprovoditi ciljana ubistva, eliminisati 30 do 40 ljudi svake noći. Ne samo one koji predstavljaju neposrednu pretnju, tamo ima ljudi koji nisu dostojni života. Ne bi trebalo da žive. Oni čak nisu ni ljudi."

U prošlosti su slične izjave Ben-Gvira i drugih izraelskih zvaničnika nailazile na široku osudu. Mnoge od njih predstavljene su pred Međunarodnim sudom pravde Ujedinjenih nacija kao dokazi navodne genocidne namere. Izrael negira da je počinio genocid u Gazi.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Izraelski mediji jedva da su izvestili o ovoj izjavi, što ukazuje na to koliko ideologije poput Ben-Gvirove, koje su nekada pripadale političkoj margini, dobijaju na snazi uoči izraelskih izbora zakazanih za 27. oktobar.

Ličnosti poput Ben-Gvira postale su popularnije među Izraelcima nakon brutalnog napada Hamasa 2023. godine, kada su militanti ubili oko 1.200 ljudi i uzeli 251 taoca. Mnogi oslobođeni taoci svedočili su o dugotrajnom izgladnjivanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju, a u pojedinim slučajevima i seksualnom nasilju.

Ben-Gvir kontroliše izraelsku policiju i zatvore

Ben-Gvir nema ovlašćenja nad izraelskom vojskom i ne može da naredi napade na Gazu. Međutim, nakon što je decenijama delovao na krajnjoj desnici izraelske političke scene, danas je jedan od najuticajnijih ljudi u zemlji.

Ima značajnu kontrolu nad ključnim delovima izraelskog bezbednosnog aparata. Pod njegovom nadležnošću nalaze se zatvori, u kojima su zatočene hiljade Palestinaca iz Gaze i sa Zapadne obale, kao i nacionalna policija.

Foto: ATEF SAFADI/EPA

Ranije se hvalio smanjenjem količine hrane namenjene palestinskim zatvorenicima. Najviši izraelski sud presudio je 2025. godine da zatvorska služba pod Ben-Gvirom Palestincima nije obezbeđivala minimum hrane neophodan za život.

Ben-Gvir kritikuje smanjenje izraelskih udara na Gazu

Sve donedavno Izrael je gotovo svakodnevno izvodio napade na Gazu, u kojima je od stupanja na snagu sporazuma o primirju u oktobru ubijeno više od 1.250 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi.

Izraelska vojska, koja tvrdi da su mete napada bili pripadnici Hamasa, po svemu sudeći smanjila je intenzitet udara u okviru prećutnog ustupka američkom predsedniku Donaldu Trampu, nakon što je Netanjahu odbacio najnoviji pokušaj predsednika SAD da se proces primirja pomeri sa mrtve tačke.

Izraelski mediji prošle nedelje izvestili su da je ovlašćenje za izvođenje udara sada ograničeno na načelnika Generalštaba, što je izazvalo nezadovoljstvo desničarskih političara poput Ben-Gvira.

Ben-Gvir zagovara masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze

Tokom istog snimljenog razgovora Ben-Gvir se založio za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, predlog za koji stručnjaci za međunarodno pravo upozoravaju da bi mogao predstavljati etničko čišćenje, kao i za ponovno izraelsko naseljavanje Pojasa Gaze.

Izrael se pre 20 godina povukao iz Pojasa Gaze, demontirajući blok od 21 jevrejskog naselja poznat kao "Guš Katif" i povlačeći svoje snage.

"Čitavu Gazu vidim kao našu", rekao je Ben-Gvir u intervjuu. "Naselja ne samo u Guš Katifu, već širom Gaze, podsticanje što većeg iseljavanja, slanje njih u njihove zemlje, a za teroriste nema iseljavanja, nema ničega, samo ih ubijati jednog po jednog."

Najnoviji Trampov predlog predviđa da Hamas postepeno preda svoje oružje, dok bi izraelske snage obustavile napade i počele da se povlače iz Gaze. Hamas je prihvatio sporazum, iako je predaju svog najtežeg naoružanja povezao sa stvaranjem palestinske države, čemu se aktuelna izraelska vlada i većina političke scene u zemlji odlučno protive.