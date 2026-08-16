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Veliki požar koji je u nedelju izbio na grčkom ostrvu Salamina odneo je dva života, dok je više od 500 ljudi evakuisano morskim putem. Vatra je zahvatila više područja ostrva, kuće su završile u plamenu, a najmanje devet osoba zadobilo je opekotine.

Požar je najpre izbio u oblasti Peristerija, gde je kasnije pronađen mrtav stariji bračni par. Prema dostupnim informacijama, stanovnik Ulice Andromahis, koji je prijavio požar vatrogasnoj službi, izjavio je da je vatra krenula sa obližnje parcele pune smeća.

Situacija se ubrzo pogoršala, a požar se proširio dok su jaki vetrovi otežavali rad vatrogasaca. Istovremeno je izbilo i drugo žarište u oblasti Selinija.

Za gašenje dva požara angažovano je ukupno 260 vatrogasaca i 18 letelica.

Više od 500 ljudi spaseno morem

Zbog brzog širenja vatre stanovnicima više naselja upućena su upozorenja putem broja za hitne slučajeve 112 sa naredbama za evakuaciju.

U akciju su uključena i brojna plovila grčke Obalske straže. Najmanje 502 osobe evakuisane su morskim putem sa plaža Saterli i Kolones.

Vatra je zahvatila i stambene objekte. Sa područja Peristerije devet osoba sa opekotinama prebačeno je u Zdravstveni centar Salamina, gde im je pružena prva pomoć. Među evakuisanima bio je i jedan stariji muškarac koji je izvučen iz kuće u oblasti Kaki Vigla.

Povređeni su potom prebačeni u bolnicu Triasio radi dodatnih pregleda.

Dvoje povređenih zadržano u bolnici

Grčki ministar zdravlja Adonis Georgijadis saopštio je nešto posle 18.40 da je većina povređenih u dobrom zdravstvenom stanju i da su neki već napustili bolnicu. Dve osobe, međutim, zadobile su ozbiljnije opekotine i morale su da budu hospitalizovane.

Na terenu je angažovano pet vozila hitne pomoći i jedan motocikl, dok su dodatne medicinske ekipe upućene u Zdravstveni centar Salamina. U stanje pune pripravnosti, pored bolnice Triasio, stavljene su i bolnice u Nikeji i Tzanio.

Georgijadis je potvrdio i da su pronađena tela dve osobe i pozvao stanovnike da se pridržavaju instrukcija nadležnih službi.

Otvoreni prostori za evakuisane građane

Kako se požar nastavio tokom popodneva, opštinske vlasti Salamine otvorile su prostorije za stanovnike koji su morali da napuste svoje domove ili im je potrebno bezbedno mesto za privremeni boravak.

Građanima je na raspolaganje stavljena gradska većnica, kao i sala "Bogri", gde su obezbeđeni voda i osnovna pomoć.

"Molimo sugrađane da ostanu mirni, slede uputstva nadležnih organa i informišu se isključivo iz zvaničnih izvora", saopštile su lokalne vlasti.