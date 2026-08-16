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Rusija je poslala četiri ratna broda naoružana raketama u blizinu Japana, a plovila su prošla na oko 40 kilometara od Hokaida, dan nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin posetio Iturup, jedno od spornih Kurilskih ostrva na koje Japan polaže pravo.

Prema podacima Združenog štaba Japana od 16. avgusta, četiri ruske raketne korvete projekta 12411M "Molnija-1" primećene su 14. avgusta kod rta Soja, na severnom japanskom ostrvu Hokaido.

Pomorski patrolni avion P-3C iz sastava 2. vazduhoplovnog krila Japanskih pomorskih snaga samoodbrane pratio je ruska plovila i prikupljao informacije o njihovom kretanju. Japanske vlasti saopštile su da brodovi nisu ušli u teritorijalne vode Japana.

Brodovi, sa brojevima trupa 916, 946, 971 i 978, pripadaju ruskoj Pacifičkoj floti. NATO klasu projekta 12411M označava kao "Tarantul III".

1/9 Vidi galeriju Ruska mornarica Foto: EPA / SARAH CHRISTINE NOERGFAARD, Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ista četiri ratna broda primećena su 9. avgusta na oko 70 kilometara severozapadno od japanskog ostrva Rebun, pre nego što su krenula na istok kroz moreuz Soja. Potom su 14. avgusta ponovo uočena kako plove ka zapadu.

Njihov povratak usledio je dan nakon što je Putin 13. avgusta posetio Iturup, zbog čega je Tokio uputio zvanični protest. Japan smatra Iturup delom svojih Severnih teritorija, koje je Sovjetski Savez zauzeo 1945. godine i koje su i dalje pod kontrolom Rusije. Višedecenijski teritorijalni spor sprečio je Japan i Rusiju da formalno zaključe mirovni sporazum nakon Drugog svetskog rata.

Rusija smatra Kurilska ostrva strateški važnim i održava vojnu infrastrukturu širom arhipelaga. Na Iturupu se nalazi vojni aerodrom Burevestnik.

Projekat 12411M "Molnija-1" je raketna korveta sovjetske konstrukcije namenjena za dejstvo protiv površinskih ciljeva u priobalnim i obližnjim morskim vodama. Ova klasa ušla je u službu početkom osamdesetih godina.

Svaki brod naoružan je sa četiri supersonične protivbrodske rakete 3M80 "Moskit", pomorskim topom AK-176M kalibra 76 milimetara, dva šestocijevna sistema bliske odbrane AK-630M kalibra 30 milimetara i protivvazdušnim raketama "Igla-1".

Brodovi mogu da razviju brzinu do 41 čvora i imaju domet od približno 1.600 nautičkih milja, odnosno 2.963 kilometra, pri brzini krstarenja od 14 čvorova. Posadu svakog broda čini oko 40 ljudi.

Četiri plovila koja je identifikovao Japan su R-298, uveden u službu 1990. godine, R-19 iz 1992, R-24 iz 1994. i R-29, koji je uveden u službu 2003. godine.