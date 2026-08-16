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Brazilski poljoprivrednik (36) uhapšen je krajem juna zbog sumnje da je planirao ubistvo svog osmogodišnjeg sina, a potom i samoubistvo. O svemu je pisao ChatGPT-u, a njegove razgovore prepoznao je bezbednosni sistem veštačke inteligencije, nakon čega je slučaj prijavljen američkim i brazilskim vlastima.

Muškarac je više od dva meseca razgovarao sa ChatGPT-om o planu ubistva. Prema navodima policije, nameravao je da plan sprovede 20. juna, ali je uhapšen dan ranije, 19. juna, prenose brazilski mediji.

Bezbednosni sistem ChatGPT-a aktivirao je upozorenje na nalogu 36-godišnjaka, nakon čega je OpenAI obavestio FBI. Američki FBI potom je kontaktirao brazilske vlasti, a informacije su 16. juna stigle do Ciberlaba, tehničke jedinice brazilskog Ministarstva pravde.

1/13 Vidi galeriju Keš Patel, direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Foto: ALLISON ROBBERT / POOL/BLOOMBERG POOL, Angelina Katsanis/FR172095 AP

Nije hteo da plaća alimentaciju

Tri dana kasnije policija je uhapsila muškarca. Prema zapisima njegovih razgovora sa veštačkom inteligencijom, muškarac je istraživao zbog čega ljudi ubijaju druge.

"Hteo sam da znam odakle dolazi ta želja za ubijanjem ljudi. Sviđa mi se osećaj dok gledam drugu osobu kako pati", napisao je u jednom razgovoru. Takođe je istraživao kako iz semena ricinusa izvući smrtonosni otrov ricin.

Policija tvrdi da je motiv za planirano ubistvo bilo izbegavanje plaćanja alimentacije. Istražitelji navode i da muškarac nije imao odnos sa svojim sinom. Tokom pretresa njegovog stana pronađene su četiri boce sa nepoznatom supstancom i uže.

Muškarac je nakon hapšenja krajem juna bio u pritvoru, ali je 13. avgusta pušten na slobodu. Sud je odluku obrazložio prekomernim kašnjenjem istrage. Određen mu je kućni pritvor uz elektronski nadzor, a zabranjeno mu je da se približava sinu i dečakovoj majci.

"Potreban nam je ceo transkript"

Njegov advokat Pedro Pesi kritikovao je slučaj, rekavši: "Ako su razgovor sa veštačkom inteligencijom i pričanje gluposti zločin, svi će završiti u zatvoru."

OpenAI je brazilskim vlastima dostavio samo poruke koje je muškarac slao ChatGPT-u, ali ne i odgovore veštačke inteligencije. Advokatica Maira Fernandes zbog toga je kritikovala postupanje, tvrdeći da bez kompletnih razgovora nedostaje kontekst.

"Mora biti dostupan kompletan transkript razgovora. Izolovani delovi mogu potpuno promeniti značenje", rekla je.

Brazilsko Ministarstvo pravde opisalo je slučaj kao "ubedljivo najozbiljniji" slučaj te vrste u zemlji. Reč je o trećem slučaju u Brazilu u kojem je veštačka inteligencija aktivno upozorila na planirani zločin.