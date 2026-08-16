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Ukrajinski Generalštab saopštio je u večernjem operativnom izveštaju da je od početka dana do 22 časa po lokalnom, odnosno 21 čas po srednjoevropskom vremenu, na frontu zabeležen ukupno 181 borbeni sukob između ukrajinskih i ruskih snaga.

Prema navodima Oružanih snaga Ukrajine (OSU), ruske snage su tokom dana izvele jedan raketni napad sa ukupno 13 raketa i 52 vazdušna udara, tokom kojih je bačena 161 navođena avionska bomba.

Generalštab navodi i da je Rusija za napade upotrebila 6.862 drona-kamikaze, dok su položaji ukrajinskih snaga i naseljena mesta granatirani 2.355 puta.

Najteže na Pokrovskom pravcu

Najveći broj ruskih napada zabeležen je na Pokrovskom pravcu, gde su ukrajinske snage, prema sopstvenim navodima, odbile ukupno 21 napad.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ruske snage pokušavale su da napreduju u oblastima Kučeriv Jara, Novog Donbasa, Bilicke, Ševčenka, Novogrišine, Mirnog, Sergejevke, Udačnog, Molodeckog, Novopidgorodnog i Novopavlivke. U trenutku objavljivanja izveštaja još četiri borbe bile su u toku.

Prema preliminarnim podacima ukrajinske vojske, na ovom delu fronta tokom dana je poginulo 36 ruskih vojnika, dok je deset ranjeno. OSU tvrdi da su uništena dva vozila i četiri komada specijalne tehnike, dok su oštećeni jedan artiljerijski sistem, dva vozila, dva komada specijalne tehnike i jedan komandni punkt za bespilotne letelice.

Ukrajinska strana takođe tvrdi da je na Pokrovskom pravcu uništila ili elektronskim putem onesposobila 219 ruskih dronova različitih tipova. Ove podatke nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Intenzivne borbe kod Slavjanska i Konstantinovke

Na Slavjanskom pravcu ukrajinske snage saopštile su da su zaustavile 15 pokušaja napredovanja ruskih jedinica kod Raj-Oleksandrivke, Krive Luke, Zakitnog, Nikolajevke i Riznikivke. Još jedna borba bila je u toku.

Na Konstantinovskom pravcu zabeleženo je 13 ruskih napada kod Ivanopilja, Konstantinovke, Iljinivke, Novoselivke i Stepanivke, dok su dve borbe još trajale.

Na Južnoslobožanskom pravcu ruske snage su 11 puta napale ukrajinske položaje kod Limana, Kozače Lopanja, Izbickog, Ohrimivke, Kruglog i Dvoričanskog. Jedan sukob još je bio u toku.

Na Limanskom pravcu ukrajinske snage tvrde da su odbile osam pokušaja ruskog napredovanja u oblastima Karpivke, Ridkoduba, Novoselivke, Drobiševa, Limana i Dibrove.

Borbe i na jugu zemlje

Na Guljajpoljskom pravcu zabeleženo je 12 ruskih napada u oblastima naselja Rivne, Rizdvjanka, Girke, Železnične, Kopani i Guljajpoljske, dok je još jedan napad bio u toku.

Na Kupjanskom pravcu ruske snage izvele su dva napada prema Novoplatonivki i Kurilivki, a jedna borba još je trajala.

Ukrajinski Generalštab saopštio je da je na Aleksandrovskom pravcu odbijen jedan napad kod Jegorivke, kao i jedan ruski napad kod Novojakovlivke na Orihivskom pravcu.

Na Severno-slobožanskom i Kurskom pravcu ukrajinske snage prijavile su jedan odbijeni ruski napad. Rusija je, prema istom izvoru, na ovom području izvela dva vazdušna udara sa šest navođenih bombi i 29 puta gađala ukrajinske položaje i naseljena mesta, uključujući jedan napad višecevnim raketnim sistemima.