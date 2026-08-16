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U danima ovog vrelog avgusta Moskva je primila nekoliko neočekivanih i bolnih udaraca iz Ankare, sa kojom je poslednjih godina, posebno nakon napada na Ukrajinu, nastojala da održava što "prisnije" odnose.

Međutim, sada su jedna za drugom sa južne obale Crnog mora od Redžepa Tajipa Erdogana počele da stižu neprijatne vesti za Vladimira Putina.

Turska će isporučiti Ukrajini raketne sisteme ATACMS, koji mogu da gađaju ciljeve na udaljenosti od oko 300 kilometara, kao i protivraketne sisteme i projektile, u trenutku kada ih Kijevu panično ponestaje, a upravo je na tom "nedostatku" efikasne odbrane Kremlj gradio svoju zimsku ratnu strategiju uništavanja ukrajinske energetske i vodovodne infrastrukture.

Uz to, Turska je pozvala Rusiju i Ukrajinu da proglase moratorijum na napade na Crnom moru, što je izazvalo otvoreni bes Moskve, a kao dodatni udarac drastično je smanjen uvoz ruske nafte, posebno preko crnomorskih luka, i to za gotovo milion tona.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je objašnjenje od SAD i Turske u vezi sa najavljenim isporukama američkog oružja Ukrajini preko turske teritorije, odnosno, kako pišu moskovske "Vedomosti", "posredstvom turskih, američkih i bugarskih privatnih vojnih kompanija".

Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Ukrajina će dobiti, navodi ukrajinski portal Militarnyi, 70 američkih balističkih raketa M39 ATACMS, 12 lansera M270 MLRS, 2.524 nenavođene artiljerijske rakete M26 kalibra 227 milimetara sa kasetnim bojevim glavama i 47.000 kasetnih artiljerijskih granata M509A1 kalibra 203 milimetra za samohodne topove 2S7 Pion i M110.

Moskva upozorava Ankaru zbog isporuke oružja

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je, kako prenosi ruska državna agencija TASS, da bi ta isporuka oružja Ukrajini mogla "negativno da utiče na odnose Rusije sa SAD i Turskom".

Prema njenim rečima, Moskva smatra okolnosti i uslove mogućeg transfera značajne količine američkog oružja Ukrajini preko Turske "kontraproduktivnim i nečim što ne doprinosi miru". Ona je navela da to neće uticati na stanje na bojnom polju, ali bi moglo ozbiljno da pokvari odnose Moskve i Ankare.

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Iz Ankare, međutim, poručuju da ne nameravaju da isporučuju oružje "turske proizvodnje Ukrajini", izjavila je za TASS turska stručnjakinja za međunarodnu bezbednost Džanan Terdžan, ali je napomenula da izuzetak predstavlja oružje koje je već isporučeno ili je proizvedeno u Turskoj na osnovu licencnih sporazuma sa SAD.

Terdžan navodi da pitanje isporuke američkog oružja Ukrajini preko Turske treba posmatrati u svetlu vojne pomoći od 70 milijardi dolara koju je NATO odobrio na nedavnom samitu. Ona tvrdi da su SAD znatno iscrpele svoje zalihe u ratu sa Iranom i da je angažovanje Turske "jedan od načina da se podrži Ukrajina, a da se ne koriste sopstvene zalihe municije".

Istovremeno, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan zatražio je moratorijum na napade na brodove u Crnom moru, što je Moskva takođe odbacila i izrazila zabrinutost.

Marija Zaharova je u ime Rusije odbacila predlog ocenivši ga kao "nepotpun" i tvrdeći da koristi Ukrajini, koja bi time "dobila predah". U Moskvi su uvereni da je zapravo Kijev inicijator te "ideje", dok je Ankara samo posrednik.

Rusija, naime, na sve načine nastoji da onemogući ukrajinski izvoz žita, od kojeg gotovo 70 odsto ide upravo morskim putem i predstavlja jednu od najvažnijih stavki ukrajinskog budžeta.

Rusija je upravo ovih dana pojačala napade na ukrajinske brodove na Crnom moru, kao i na luke, uključujući one na Dunavu, preko kojih Ukrajina izvozi žito.

Strah Moskve od slabljenja uticaja na Crnom moru i Bliskom istoku

Ruska politikološkinja Karine Gevorkjan izjavila je za prokremljski portal Ura.ru da je cilj turskog predloga da se "oslabi ruski položaj u zapadnom delu Crnog mora".

Prema njenim rečima, Turska želi da se Rusija uzdrži od napada na ukrajinske luke i da oslabi rusku poziciju u zapadnom delu Crnog mora. Gevorkjan smatra da Ankara planira da "zatvori prolaz kroz Bosfor i Dardanele i za ruske trgovačke i civilne brodove". Portal napominje da su trenutno prolazi zatvoreni samo za ruske ratne brodove.

Rusija zbog toga poslednjih dana sve otvorenije negoduje zbog poteza Turske. Iako zvanično tvrdi da nije zabrinuta, provladini analitičari razmatraju da li je vojni sporazum između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, koji RIA Novosti nazivaju "muslimanskim NATO-om", "autonoman" ili se nalazi pod "američkom ingerencijom", kao i kako bi mogao da utiče na položaj Rusije na Bliskom istoku.

Pojavljuju se čak i pitanja da li bi taj savez mogao da predstavlja "prvu fazu" u kojoj bi Turska, slično Saudijskoj Arabiji, došla u poziciju da "napravi nuklearnu bombu".