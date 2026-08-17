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Komandir ukrajinske jurišne čete ušao je neoklopljenim pikapom u područje koje je bilo pod stalnom pretnjom ruskih dronova kako bi spasao dvojicu teško ranjenih vojnika, nakon što je bespilotno kopneno vozilo koje ih je evakuisalo pogođeno i onesposobljeno.

Ukrajinska Združena grupa snaga objavila je 16. avgusta snimak evakuacije, navodeći da je reč o Vladislavu Poljskom, komandiru iz 475. zasebnog jurišnog puka "CODE 9.2".

Dvojica ukrajinskih jurišnika prethodno su uspešno zauzela ruske položaje, ali su ih tokom povlačenja napali ruski dronovi "Molnija". Obojica su zadobila teške povrede i nisu mogla samostalno da se kreću, saopštila je Združena grupa snaga.

Ruski dron pogodio vozilo za evakuaciju

Bespilotno kopneno vozilo (UGV) poslato je da ih izvuče, što je ukrajinskim snagama omogućilo da pokušaju evakuaciju bez izlaganja dodatnih vojnika opasnosti. Robotska platforma stigla je do ranjenika, ali ju je tokom povratka pogodio ruski dron i onesposobio na otvorenom terenu.

Dvojica ranjenih vojnika tako su ostala pored onesposobljenog vozila, na području koje je bilo izloženo ruskom vazdušnom izviđanju. Pošto evakuacija robotskim vozilom više nije bila moguća, Poljski je seo za volan pikapa i krenuo direktno prema njihovom položaju.

Snimak koji je objavila Združena grupa snaga prikazuje pikap kako velikom brzinom prilazi onesposobljenom UGV-u i zaustavlja se pored njega. Poljski je potom lično prebacio ranjene vojnike u vozilo i odvezao ih iz izložene zone.

Pikap nije imao ni oklopnu zaštitu ni opremu za elektronsko ratovanje koja bi ga štitila od ruskih dronova. Obojica ranjenih vojnika uspešno su evakuisana.

"Kada komandanta puka pitaju zašto njegovi vojnici izvode najteže juriše dok drugi oklevaju, odgovor se nalazi upravo u ovakvim postupcima: vojnici znaju da se njihovi komandanti ne kriju iza njihovih leđa, već su spremni da daju sve kako bi spasli svakog vojnika", saopštila je Združena grupa snaga.

Ukrajinci sve više koriste robotska vozila

Ukrajinske snage sve češće koriste bespilotna kopnena vozila za evakuaciju iz područja izloženih ruskoj vatri. U maju su operateri iz 1654. puka bespilotnih sistema "Kraken" koristili kopnenu robotsku platformu u okviru trofazne operacije evakuacije četvoro civila u blizini Limana.