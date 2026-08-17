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Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će SAD "značajno smanjiti" obim zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom i pomenuo "veoma dobar odnos" sa severnokorejskim vođom Kim Džong Unom.

U poruci na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) Tramp je poručio i da je Južna Koreja nedavno odbila da se pridruži SAD u "denuklearizaciji" Irana.

- Te vežbe ne samo da su skupe, pri čemu veliki deo tih troškova plaćaju SAD (kao i obično!), već šalju signal koji je potpuno neprimeren i neprijateljski - napisao je Tramp.

BBC prenosi da je iz Seula saopšteno da će se vežbe s Amerikom odvijati "kako je planirano".

Pjongjang se još nije oglasio povodom Trampove objave koja je usledila nakon što je Severna Koreja ovog meseca testirala balističke rakete što je zabranjeno prema rezoluciji Ujedinjenih nacija.

Tramp je u objavi u nedelju naveo da je "prekasno za otkazivanje" vojnih manevara sa Seulom pošto bi SAD i Južna Koreja već danas trebalo da počnu redovne godišnje vežbe.

- Ovo donekle nema veze sa njima (?), ali nedavno sam pitao predsednika Južne Koreje da li bi želeo da nam se pridruži u denuklearizaciji Islamske Republike Iran, a oni su rekli: "Ne, hvala!" - napisao je šef Bele kuće.

Trampova objava stigla je manje od 24 sata nakon što je objavio staru fotografiju sebe i Kima iz 2019. godine, napisavši da su njih dvojica dobri prijatelji "uprkos neprijateljskom pogledu na ovoj konkretnoj slici".

Analitičar: Potez donosi veliku štetu uz malo koristi

Stručnjaci ukazuju da bi povlačenje sa zajedničkih vojnih vežbi moglo da donese visoku štetu uz relativno malo koristi.

- Zajedničke odbrambene vežbe SAD i Južne Koreje su neophodne da bi vojne snage bile spremne i sposobne da obavljaju svoj posao. Smanjenje njihovog obima može naštetiti koordinaciji saveza (Vašingtona i Seula), usporiti proces preuzimanja južnokorejskog preuzimanja veće odgovornosti za sopstvenu odbranu i oslabiti odvraćanje od mogućih sukoba u Aziji. Uštede troškova od vežbi smanjenja broja vojnika su marginalne, dok su diplomatske koristi za odnose sa Severnom Korejom sumnjive - ocenio je Leif-Erik Isli, profesor na Univerzitetu Iva u Seulu.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Prošle nedelje vojni komandanti SAD i Južne Koreje održali su zajedničku konferenciju za medije na kojoj su najavili vežbu "Štit slobode Ulči".

Oni su rekli su da će 11-dnevni manevri biti sličnog obima kao i prethodnih godina, sa oko 18.000 južnokorejskih vojnika koji učestvuju u njima, a takođe su pomenuli trupe Severne Koreje koje stižu Rusiji kao pomoć u ratu protiv Ukrajine.

Portparol američke vojske Rajan Donald kazao je da SAD "uzimaju u obzir tu pretnju“, misleći na severnokorejske vojnike koji se vraćaju sa ratišta, pošto je oko 28.500 vojnika Pentagona stacionirano u Južnoj Koreji.

U petak je severnokorejsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo zajedničke vojne vežbe Vašingtona i Seula nazvavši ih "probom za agresivni rat".

Zajedničke vežbe dolaze nekoliko dana nakon što su Južna Koreja, SAD i Japan uočili drugu severnokorejsku raketnu probu u nekoliko dana.

Šta se desilo nakon propalog prvog samita Trampa i Kima?

Pjongjang je ubrzao napore na proširenju nuklearnih i raketnih programa od kolapsa Kimove visokoprofilne diplomatije sa Trampom tokom prvog mandata predsednika SAD u Beloj kući 2019. godine.

Tramp je bio prvi američki predsednik koji je kročio u Severnu Koreju kada ju je posetio pre sedam godina.

1/8 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Britanski medijski servis navodi da Trampovo smanjenje obima zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom nije njegov prvi potez te vrste.

On je potpuno je obustavio vežbe 2018, tokom pregovora o denuklearizaciji sa Kimom.

U to vreme je rekao da su manveri koji se održavaju svake godine "provokacija" prema Severnoj Koreji i da zaustavlja "ratne igre" da bi Americi uštedeo "ogromnu količinu novca".

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un sa ćerkom Kim Džu Ae na vežbi lansiranja raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Vežbe su ponovo smanjene 2020. godine tokom pandemije Kovid-19.

Nova odluka Trampa stigla je 81. godišnjicu oslobođenja Koreje od japanske kolonijalne vlasti 16. avgusta, a juče su ruski predsednik Vladimir Putin i severnokorejski vođa Kim Džong Un razmenili poruke povodom tog datuma, potvrđujući sve bliskiji odnos između dve zemlje.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Kim Džong Un Foto: AP Gavriil Grigorov, AP

Zelenski: Severnokorejske rakete ubijaju Ukrajince

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije izjavio da su severnokorejske balističke rakete korišćene u ruskom napadu na Zaporožje 11. avgusta, a da je krajem jula severnokorejska raketa ubila šest članova porodice u Krivom Rihu, njegovom rodnom gradu.

On je rekao da se Rusija sprema da primi još 30.000 severnokorejskih vojnika.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Pjongjang je prethodno poslao oko 14.000 vojnika u Rusiju 2024. godine, gde su se borili protiv ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti.