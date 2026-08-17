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Kineski predsednik Si Đinping pozvao je u ponedeljak celu Komunističku partiju Kine (KPK) i kineski narod svih etničkih grupa da nastave da unapređuju cilj socijalizma sa kineskim karakteristikama, dok zemlja obeležava stogodišnjicu rođenja pokojnog kineskog lidera Đijang Cemina.

Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta KPK i predsednik Centralne vojne komisije, uputio je ove poruke na velikom skupu održanom u Velikoj sali naroda u Pekingu. Si je rekao da je Đijang Cemin dao neizbrisiv doprinos očuvanju velikog cilja socijalizma sa kineskim karakteristikama, otvaranju novih puteva u reformama i otvaranju prema svetu u svim oblastima, ostvarivanju sveobuhvatnog umerenog prosperiteta i uspešnom unapređenju socijalizma sa kineskim karakteristikama u 21. veku.

Foto: Kineska medijska grupa

On je takođe pozvao na učenje iz čvrstine pokojnog lidera u njegovim političkim uverenjima. “Đijang je ostao nepokolebljiv u svojim komunističkim idealima, bio potpuno lojalan Partiji i narodu i odlučno posvećen ciljevima Partije i naroda”, rekao je Si. “Pokojni lider je naglašavao važnost jačanja rukovodstva Partije i efikasnog unapređenja njene izgradnje u procesu reformi i otvaranja prema svetu, kao i razvoja nacionalne ekonomije”, dodao je Si. “Na novom putu razvoja, od ključne je važnosti očuvati sveobuhvatno rukovodstvo Partije, kao i centralizovano i jedinstveno rukovodstvo Centralnog komiteta KPK, nepokolebljivo jačati punu i strogu samoupravu Partije i osigurati da ona ostane snažno jezgro rukovodstva u ostvarivanju cilja socijalizma sa kineskim karakteristikama”, rekao je Si.