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Evropa se suočava sa šumskim požarima izazvanim visokim temperaturama i sušom zbog nezapamćeno vrućeg leta, a proteklog vikenda dve osobe su poginule u požarima koji su izbili na grčkom ostrvu Salamina, dok je vojnik stradao boreći se sa požarom u Španiji.

CGTN navodi da se to dešava nakon što ekstremne vrućine odnele živote hiljada ljudi.

Grčka državna televizija ERT je objavila da su dva tela pronađena u nedelju tokom gašenja požara na Salamini.

Žrtve, za koje su početne informacije ukazivale da su bračni par, pronađene su u blizini mesta gde je požar izbio u šumovitom području Peristerija.

Vatra se brzo širila usred jakih vetrova, paleći borove i oštećujući kuće.

U Grčkoj ovog leta osam mrtvih u šumskim požarima

Još jedan požar je prijavljen u Kaki Vigli, gde je spasen jedan stariji čovek, a devet osoba sa opekotinama je prebačeno u zdravstveni centar u Salamini.

1/7 Vidi galeriju Halkidiki požar Foto: STRINGER/ANA-MPA

Najmanje 90 ljudi je evakuisano morem.

Ukupno je angažovano 146 vatrogasaca, uz podršku volontera, četiri aviona za ispuštanje vode i šest helikoptera.

Najnoviji smrtni slučajevi povećali su broj žrtava šumskih požara u Grčkoj ovog leta na osam.

U Španiji je vojnik poginuo u nedelju dok je pomagao u gašenju velikog šumskog požara u Aragonu, nakon što su lokalne vlasti rasporedile najveći vatrogasni "arsenal" u istoriji tog regiona.

Plamen se proširio na 16.600 hektara i primorao više od 1.000 ljudi na evakuaciju.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji u avgustu 2026. Foto: MAURI BUHIGAS/EFE, Andreu Esteban/EFE

Oko 1.000 vatrogasaca, uz podršku do 40 aviona, bilo je uključeno u operaciju.

Francuska je takođe poslala 100 vatrogasaca da pomognu u gašenju tog požara.

U Andaluziji je više od 400 evakuisanih dobilo dozvolu za povratak kući nakon što je u nedelju pod kontrolu stavljen požar koji je besneo deset dana i zahvatio više od 25.000 hektara.

Portugal se takođe borio sa nekoliko požara u blizini granice sa Španijom, pri čemu je pet vatrogasaca zadobilo lakše povrede kada se njihovo vozilo zapalilo u blizini sela Dine.

Vatrogasci se bore i sa nekoliko drugih požara blizu državne granice, uključujući požare u Botikasu i Čavezu.

1/5 Vidi galeriju Požari u Francuskoj u avgustu 2026. Foto: Francesco Benvenuti/LaPresse, Sarah Meyssonnier/Reuters Pool, Clement Mahoudeau/AFP Pool

Najveći požar u savremenoj istoriji Belgije

Avioni za ispuštanje vode i traktori poljoprivrednika pomogli su vatrogascima u borbi protiv najvećeg požara u savremenoj istoriji Belgije, koji je izbio na nepristupačnom području u blizini Nemačke, gde su vlasti jednog od pograničnih gradova naredile delimičnu evakuaciju stanovništva zbog rastuće pretnje.

Vojni helikopteri, uz podršku traktora na zemlji, prevozili su vodu kako bi pomogli vatrogascima da ukrote požar, koji gori u zabačenom prirodnom rezervatu.

Požar, čiji je uzrok još uvek nepoznat, proširio se sa 80 hektara u petak na skoro 3.000 hektara u nedelju.

1/4 Vidi galeriju Požari u Nemačkoj u avgustu 2026. Foto: Christoph Driessen/DPA, Sascha Thelen/DPA, Georg Hilgemann/DPA

U Hrvatskoj je policija saopštila da je uhapsila četiri osobe osumnjičene da su izazvale neke od šumskih požara koji su poslednjih dana zahvatili delove jadranske obale.

U Francuskoj je, nakon tri dana operacija sa zemlje i iz vazduha, stabilizovan požar u departmanu Land.

1/5 Vidi galeriju Požar u Belgiji, avgust 2026. Foto: Dha / imago stock&people / Profimedia

Niže temperature i veća vlažnost vazduha pomogli su vlastima da vatru stave pod kontrolu.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Lokalne vlasti su navele da cje prvoj grupi od 650 ljudi koji su evakuisani zbog požara sinoć dozvoljeno da se vrate kućama.