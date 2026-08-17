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U raketnom napadu Ukrajine na rusko selo Koloskovo u Belgorodskoj oblasti poginulo je šest osoba, a četiri su povređene, preneli su danas ruski mediji.

Vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev rekao je da je u napadu poginulo šest civila, a četiri osobe su povređene, među njima i dete od 14 godina.

Na mestu udara izgoreo je jedan objekat, a oštećen je i putnički automobil, preneo je Tas.

(Kurir.rs/FoNet)

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