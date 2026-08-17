Ukrajinski raketni napad na selo u Belgorodskoj oblasti, ruske vlasti objavile da je poginulo 6 civila, među 4 ranjenih i dete od 14 godina
NOVI VAZDUŠNI UDARI
UKRAJINSKI RAKETNI NAPAD NA SELO U BELGORODSKOJ OBLASTI! Ruske vlasti objavile da je poginulo 6 civila, među 4 ranjenih i dete od 14 godina
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U raketnom napadu Ukrajine na rusko selo Koloskovo u Belgorodskoj oblasti poginulo je šest osoba, a četiri su povređene, preneli su danas ruski mediji.
Vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev rekao je da je u napadu poginulo šest civila, a četiri osobe su povređene, među njima i dete od 14 godina.
Na mestu udara izgoreo je jedan objekat, a oštećen je i putnički automobil, preneo je Tas.
(Kurir.rs/FoNet)
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