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U metežu, nakon pucanja električnog kabla, u hinduističkom hramu u istočnoj indijskoj državi Bihar poginulo je sedam osoba, a više od deset je povređeno, preneo je danas AP.

Nesreća se dogodila kod hrama Ašok Dham u okrugu Lakisaraj, gde se okupilo hiljade vernika na molitvi povodom trećeg ponedeljka Šravana, jednog od najsvetijih meseci u hinduističkom kalendaru.

Lokalni zvaničnik Šajlendra Kumar potvrdio je da je više od deset osoba prebačeno na lečenje u državnu bolnicu, navodeći da se još istražuje šta je tačan uzrok meteža.

Stampedo hram Ašok Dham Lakisaraj Indija
Foto: screenshot X/PTI_News

Prema prvim informacijama, električni kabal pukao je ispred hrama oko 6:30, što je izazvalo paniku jer su se vernici u strahu od strujnog udara počeli da beže.

Novinska agencija PTI prenosi Kumarovu izjavu da je pod pritiskom mase popustio deo zaštitne ograde, nakon čega su ljudi počeli da padaju jedni preko drugih.

(Kurir.rs/FoNet)

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