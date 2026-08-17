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Erasto Krisanto Valdes (31) nestao je 23. jula dok je pecao sa svojim ocem u jednoj senoti (prirodnoj jami) u mestu San Fransisko La Paz u Meksiku.

Nakon više od dve nedelje potrage, spasioci su pretpostavili da je mladić mrtav i bili su "spremni da pronađu njegovo telo".

Međutim, dogodilo se pravo čudo - pronađen je živ, zarobljen u pećini sa vazdušnim džepom na dubini većoj od 100 metara ispod površine.

U četvrtak ga je pronašao međunarodni tim istraživača iz Meksika, Nemačke, SAD i Dominikanske Republike, nakon što je nedeljama bio izložen hladnoći i vlazi u potpunom mraku pećine.

1/3 Vidi galeriju Ribar iz Meksika spasen nakon 15 dana provedenih u jami ispod zemlje Foto: screenshot X

Meksički istraživač Karlos Himenez opisao je ovo otkriće kao čudo, rekavši da je "Bog imao druge planove" za ovog srećnog čoveka.

U intervjuu za NMás, Erasto je izjavio: "Hvala Bogu što mi je dao drugu šansu za život i što mi je omogućio da ponovo vidim svoju decu i porodicu. To je bilo čudo - neverovatno čudo".

Odmah po njegovom nestanku pokrenuta je potraga, ali pregledanje vode u prvim danima nije dalo nikakve rezultate.

Šestog dana grčevite potrage, spasioci su pronašli Erastovu harpunu.

Dubina senote i izuzetno teški uslovi na terenu znatno su otežali njegovo pronalaženje. Senota je duboki prirodni bunar ili jama nastala urušavanjem površinskog krečnjaka, čime se otkriva podzemna voda.

Erasto je potom na nosilima izvučen na površinu. Utvrđeno je da pati od teške dehidracije i neuhranjenosti jer je više od dve nedelje bio bez hrane.

Hitno je prevezen u bolnicu u svom rodnom gradu Uskpanapi radi daljeg lečenja.