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Smrt irskog tinejdžera koji je pogođen strujnim udarom dok se tuširao u kući na odmoru u Grčkoj pokrenula je debatu o potrebi za strožom kontrolom električnih instalacija u turističkim smeštajima. Sedamnaestogodišnji Aleks Meki je preminuo na licu mesta.

Tragedija se dogodila 9. avgusta kada je mladić na ostrvu Kimolos pogođen strujom od tuša u kupatilu koje je opisano kao "spoljašnje i improvizovano".

"Imali smo sreće što nije bilo dvoje mrtvih usled strujnog udara", rekao je Agapitos Ksantis, ostrvski lekar, za grčku televiziju, prepričavajući kako mu je dečakova majka opisala da je osetila sličan udar kada ga je pozvala u pomoć. "Rekao sam joj da odmah isključi glavni dovod struje".

Meki, poreklom iz Korka, bio je na ostrvu samo tri dana. Kimolos je rodno mesto njegove majke, Ifigenije, a porodica je redovno posećivala ostrvo i boravila u istoj kamenoj kući koja je bila stara više od 50 godina.

Grčka policija je potvrdila Gardijanu da je istraga sada usmerena na bojler i mogući kvar u električnim instalacijama.

"Bio je izuzetno talentovan mladić sa velikim potencijalom"

"Kuća je zapečaćena i zamolili smo nezavisnog stručnjaka da pregleda instalacije", rekao je policajac sa Sirosa, zadužen za egejski region. Dodao je da se sumnja da razvodna kutija možda nije imala sigurnosni prekidač. Obdukcija u bolnici u Pireju potvrdila je da je uzrok smrti strujni udar.

Aleks Meki je bio učenik srednje škole u ​​Korku. Postao je poznat u Irskoj nakon što je sa dvojicom kolega razvio inovativni sistem komunikacije za osobe sa neverbalnim autizmom. Irski političar Kolm Berk iz stranke Fine Gejl odao je počast preminulom tinejdžeru.

"Vest o smrti tako mlade osobe na tragičan način je duboko šokantna. Bio je izuzetno talentovan mladić sa velikim potencijalom. Ranije ove godine, vredno je radio kako bi učestvovao na izložbi "Mladi naučnik i tehnologija“, za koju je nagrađen", rekao je Berk.

"Aktuelni gradonačelnik snosi ogromnu krivičnu odgovornost"

Incident u Grčkoj, zemlji koja se u velikoj meri oslanja na turizam i očekuje rekordan broj posetilaca ove godine, pokrenuo je pitanja o bezbednosti električnih instalacija u objektima za iznajmljivanje odmora. Gradonačelnik Kimolosa, Konstantinos Venduris, izrazio je šok zbog tragedije i rekao da je celo ostrvo, koje ima manje od hiljadu stanovnika, duboko pogođeno.

Međutim, kasnije je otkriveno da je on, kao licencirani električar, 2024. godine potpisao sertifikat kojim se potvrđuje bezbednost električnih instalacija u kući u kojoj se dogodila nesreća. Policija sada istražuje i taj dokument. Porodica je najavila tužbu.