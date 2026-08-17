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U španskom letovalištu u pucnjavi u kojoj su stradale tri osobe, ubijene su i trudnica i njeno dete, nakon što su dvojica muškaraca otvorila vatru.

Dvojica maskiranih muškaraca stigla su u nedelju uveče na motorima i otvorila vatru na nekoliko članova iste porodice koja je boravila u Kosta de la Luzu.

Majka, njen maloletni sin i njegova baka po majci stradali su na mestu stravičnog zločina u mestu El Roso, nedaleko od južne granice Španije sa Portugalijom.

Lokalna policija potvrdila je da su u unakrsnoj vatri pogođene još dve osobe, od kojih je jedna prevezena u bolnicu u "teškom stanju".

Tela žrtava ostala su na ulici sve dok sudija nije stigao i odobrio njihov transport u Institut za sudsku medicinu u glavnom gradu provincije Uelva, gde će biti obavljene obdukcije.

Policija je saopštila da prvi rezultati istrage ukazuju na to da bi pucnjava mogla biti posledica "obračuna" klanova.

Jezive fotografije, za koje se tvrdi da su ih napravili meštani i turisti pre nego što su uklonjene, počele su da se pojavljuju na društvenim mrežama.

Za sada niko nije uhapšen, ali je smrtonosni incident povezan sa prethodnom pucnjavom koja se dogodila u Uelvi u septembru 2024. godine, kada je jedna osoba ubijena, a dve ranjene.

Prema lokalnim medijima, troje ljudi koji su sinoć ubijeni bili su sestra, majka i nećak muškarca koji je uhapšen zbog pucnjave iz 2024. godine, piše Dejli Mejl.

On je uhapšen u Hihonu na severu Španije, nakon što je bio u bekstvu, i određen mu je pritvor do početka suđenja.

Navodno je nekoliko rođaka osumnjičenog, među kojima su, kako se veruje, bile i sinoćnje žrtve, nakon prethodnog zločina preselilo iz glavnog grada provincije u Islu Kristinu.

Istragu o smrtonosnoj pucnjavi vodi Civilna garda.

Isla Kristina, jedna od najvažnijih ribarskih luka na jugu Španije, poznata je po plažama sa finim peskom. Najbliži aerodromi su Faro na portugalskom Algarveu, udaljen oko 40 milja, i Sevilja, udaljena oko 80 milja.

"Juče oko 22 časa, u gradu Isla Kristina, osobe koje su se nalazile na motociklu otvorile su vatru na nekoliko ljudi koji su se nalazili na javnom mestu, pri čemu su tri osobe poginule, a dve su povređene, od kojih je jedna u teškom stanju", naveli su iz policije.

Kako navode, prvi podaci iz istrage ukazuju na to da bi moglo biti reč o obračunu između članova različitih klanova, iako nijedna pretpostavka nije isključena.