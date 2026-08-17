UZNEMIRUJUĆI SNIMAK NAKON PUCNJAVE, TELA LEŽE PO PODU! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba": Novi detalji krvavog obračuna u Španiji (VIDEO)
Tašta osumnjičenog vođe bande, njegova trudna sestra i tinejdžer (16) ubijeni su u pucnjavi povezanoj sa drogom na jugu Španije, saopštila je policija u ponedeljak.
Osamnaestogodišnji nećak osumnjičenog vođe bande teško je ranjen u pucnjavi u nedelju uveče, a još jedna osoba je lakše povređena, rekao je portparol policijske gardije.
Uprkos prvobitnim navodima medija da je u pucnjavi stradalo i dete trudnice, treća ubijena osoba, dečak od 16 godina, nije imao nikakve veze sa porodicom, a policija nije saopštila godine niti pol osobe koja je lakše povređena, preneo je Rojters.
Trostruko ubistvo policija istražuje kao obračun između rivalskih bandi za trgovinu drogom u naselju El Rosio u Isla Kristini, priobalnom gradu 7,5 km od granice sa Portugalom.
Nije bilo hapšenja, a policija traga za napadačem koji je koristio pištolj duge cevi, rekao je portparol.
Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!
Ubijene žene bile su tašta (62) i sestra (39) osumnjičenog vođe bande "El Baba", čiji je nećak (18) teško ranjen, rekao je portparol.
Takozvani klan Baba je u sukobu sa rivalskim porodicama kao što je "Klan Morinja", a nasilje među njima je eskaliralo nakon smrtonosne pucnjave 2024. godine. El Baba je uhapšen nedeljama kasnije na severu Španije i ostaje u pritvoru, prema lokalnim medijima.
(Kurir.rs/Rojters)