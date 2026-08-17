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Tašta osumnjičenog vođe bande, njegova trudna sestra i tinejdžer (16) ubijeni su u pucnjavi povezanoj sa drogom na jugu Španije, saopštila je policija u ponedeljak.

Osamnaestogodišnji nećak osumnjičenog vođe bande teško je ranjen u pucnjavi u nedelju uveče, a još jedna osoba je lakše povređena, rekao je portparol policijske gardije.

Uprkos prvobitnim navodima medija da je u pucnjavi stradalo i dete trudnice, treća ubijena osoba, dečak od 16 godina, nije imao nikakve veze sa porodicom, a policija nije saopštila godine niti pol osobe koja je lakše povređena, preneo je Rojters.

Trostruko ubistvo policija istražuje kao obračun između rivalskih bandi za trgovinu drogom u naselju El Rosio u Isla Kristini, priobalnom gradu 7,5 km od granice sa Portugalom.

Nije bilo hapšenja, a policija traga za napadačem koji je koristio pištolj duge cevi, rekao je portparol.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Ubijene žene bile su tašta (62) i sestra (39) osumnjičenog vođe bande "El Baba", čiji je nećak (18) teško ranjen, rekao je portparol.