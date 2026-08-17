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Ruska eksort dama optužena je za atentat na visokorangiranog oficira, Roberta Šagejeva, koji je 2014. godine prebegao sa ukrajinske strane u redove ruske mornarice.

Margarita Reut (32) uhapšena je u Sevastopolju, na Krimu, nakon što je u eksploziji prošlog četvrtka poginuo Robert Šagejev, oficir ruske Crnomorske flote, koga Ukrajina traži zbog veleizdaje, izveštava Njujork post.

Eksplozija, koja je navodno izvršena po naređenju iz Kijeva, ubila je komandanta (49) na licu mesta. Silazio je niz stepenice kada je kanta za smeće eksplodirala pored njega.

Ranije je komandovao ukrajinskim brodom Zaporožje, jedinom kijevskom podmornicom, tokom ruske invazije na Krim 2014. godine. Šagejev se tada hvalio da će njegova jedinica izdržati do samog kraja, pre nego što je kasnije napustio brod i prebegao u rusku vojsku.

Margarita Reut, optužena za atentat na Roberta Šagajeva Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Atentatorka priznala krivicu

Reut se izjasnila krivom i pritvorena je pod optužbom za "terorizam koji je rezultirao smrću". Ruski mediji su izvestili da je hladno odgovorila "ne" kada je upitana da li žali zbog ubistva i da je planirala da pobegne iz zemlje nakon atentata.

Pored toga što je bila eskort pratnja, Rojt je navodno radila i kao biolog, proizvodeći vaginalne proizvode sa cvetnim mirisom.

Rođena je u Jaroslavlju, gradu oko 260 kilometara severoistočno od Moskve. Ranije je živela u Sočiju, crnomorskom letovalištu, i bila je čest posetilac Krima.

Margarita Reut, optužena za atentat na Roberta Šagajeva Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Nije jasno kada ili kako je postala agent ukrajinske obaveštajne službe. Prethodno je uhapšena u julu 2025. godine jer je vikala "Rusi, ovo vam je potrebno!" u vozu nakon što se proširila vest o napadu ukrajinskog drona na železničku stanicu u Rostovskoj oblasti u Rusiji.

Ruski mediji izveštavaju da bi mogla da se suoči sa do 30 godina zatvora ako bude osuđena za napad, izveštava Njujork post.

Ko je bio Robert Šagajev?

Šagejev je diplomirao na Sevastopoljskom pomorskom institutu P.S. Nahimova 1999. godine. 12. avgusta 2011. godine preuzeo je komandu nad podmornicom ukrajinske mornarice U-01 "Zaporožje" u činu kapetana drugog ranga.

U julu 2013. godine, Robert Šagejev je pre roka unapređen u kapetana prvog ranga.

Tokom ruske aneksije Krima 2014. godine, podmornica "Zaporožje" je bila blokirana u Streleckom zalivu. Pregovori sa posadom o njihovoj predaji su bili dugotrajni, a Šagejev je izjavio da će stajati uz Ukrajinu do poslednjeg trenutka.

Posada podmornice se prvobitno zabarikadirala unutar plovila i odbila da se preda ruskim snagama.

Robert Šagajev Foto: YURIY LASHOV/AFP/Profimedia/Društvene mreže

21. marta 2014. godine, mornari su, po naređenju komandanta podmornice Roberta Šagejeva, izašli iz broda. Ruski tegljač je odvukao "Zaporožje" do zaliva Južnaja. Tamo je spuštena ukrajinska zastava, a podignuta ruska, a Šagejev je prebegao u rusku mornaricu, dobivši preko 50.000 grivni finansijske pomoći, koja je prebačena na njegov račun.

Šagejev je stavljen poternicu zbog dezerterstva.

2014. godine, počeo je preobuku u Sankt Peterburgu.

Do kraja 2015. godine bio je komandant jedne od dve podmorničke divizije sa sedištem u Sevastopolju.

18. marta 2016. godine prisustvovao je svečanom puštanju u službu podmornice "Veliki Novgorod" u Sankt Peterburgu. 2016. godine, kao zamenik komandanta podmorničke jedinice, pozdravio je podmornicu B-261 "Novorosijsk".

U martu 2017. godine, Šagejev je učestvovao u vežbama protivpodmorničkih snaga, komandujući podmornicom B-262 "Stari Oskol".